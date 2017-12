Philip Seymour Hoffman, mereu impresionant

Regizorul Anton Corbijn și actrițele Rachel McAdams și Robin Wright au participat marți seară, la Muzeul de Artă Modernă din New York, la premiera filmului ”A Most Wanted Man”, ultimul în care a jucat regretatul actor Philip Seymour Hoffman. ”A Most Wanted Man”, în regia lui Anton Corbijn, este o poveste de spionaj care se derulează în contextul războiului împotriva terorismului, după o carte a celebrului scriitor John le Carre, fost ofițer al MI5 și apoi al MI6. Acesta a fost ultimul film în care a jucat Philip Seymour Hoffman, înainte de a muri pe 2 februarie 2014. În film, el interpretează rolul unui ofițer din serviciile secrete care coordonează o operațiune de capturare a unui terorist de rang înalt din cadrul unei celule teroriste. ”Calitatea rolului te surprinde - știi că este bun, dar nu te așteptai să fie chiar atât de bun”, a declarat, la lansarea filmului, regizorul Anton Corbijn despre rolul jucat de Seymour Hoffman. Cineastul a precizat că l-a ajutat mult în producerea filmului și faptul că cei doi fii ai lui John le Carre, Simon și Stephen Cornwell, au fost co-producători și au fost mai tot timpul pe platourile de filmare. Și scriitorul John le Carre a contribuit cu sfaturi, discutând cu Philip Seymour Hoffman de câteva ori, pentru a-l pune în temă cu munca din domeniul spionajului. ”Philip Hoffman este magnific în acest film”, aprecia, cu același prilej, Howard Cohen, co-președintele companiei Roadside Attractions, care distribuie filmul. ”A Most Wanted Man” va avea premiera în România la 22 august 2014.

Despre Philip Seymour Hoffman s-a mai aflat că și-a lăsat întreaga avere fostei sale partenere de viață și celor trei copii pe care i-au avut împreună. Acesta a refuzat propunerea făcută la un moment dat de contabilul său, de modificare a testamentului pentru înființarea unui fond special pentru fiecare dintre copiii săi, care să fie administrat de o echipă de profesioniști. Deși se despărțise deja de scenografa Mimi O'Donnell, Philip Hoffman Seymour a considerat că aceasta este în continuare mai bun administrator al averii sale decât orice străin. Îndrăgitul actor lasă în urma sa o avere estimată la circa 35 de milioane de dolari. Mimi O'Donnell a decis să-l dea afară din apartamentul de 4,2 milioane de dolari pe care îl aveau în Manhattan, din cauza consumului de droguri. Deși reușise timp de 23 de ani să își învingă dependența de droguri, în mai 2012 s-a internat într-o clinică de dezintoxicare. Nu a mai avut însă succes! Philip Hoffman Seymour și Mimi O'Donnell au avut împreună trei copii: Cooper, de 10 ani, Tallulah, de 7 ani, și Willa, de 5 ani. Una dintre condițiile actorului este ca fiul său să fie crescut în Manhattan, la New York, la Chicago sau la San Francisco, prevedere pe care însă a înscris-o în testament înainte de nașterea fiicelor sale.