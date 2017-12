Piesa ”Happy”, în topul descărcărilor legale de muzică în Marea Britanie

De nouă luni ocupă poziții fruntașe în topurile internaționale de muzică, dar nimic nu se compară cu popularitatea de care se bucură în Marea Britanie. Piesa ”Happy” a interpretului american Pharrel Williams a devenit cel mai bine vândut cântec în Marea Britanie, pe platformele online de muzică, potrivit Official Charts Company. ”Happy” a atins cota de peste 1,62 milioane de descărcări online cu plată, Pharell Williams reușind și în alte două ocazii să fie în top 10 cu single-uri care au fost cele mai descărcate după apariția lor în topuri, datorită colaborărilor sale cu americanul Robin Thicke pentru ”Blurred Lines” și cu francezii de la Daft Punk pentru melodia ”Get Lucky”. ”Țin să mulțumesc publicului, pentru că este cel care realizează clasamentul”, a declarat Pharrell Williams pentru OfficialCharts.com. ”Fără public ești doar un muzician cu câteva idei, însă alături de public totul se schimbă și cele mai mici idei devin importante”, a declarat cântărețul și producătorul în vârstă de 41 de ani.

Piesa a suscitat un adevărat fenomen la nivel mondial. Un grup de trei bărbați și trei femei din Iran a postat o versiune proprie a videoclipului pe YouTube, alături de alte mii de internauți din întreaga lume. Melodia a fost lansată la 21 noiembrie 2013 și face parte din coloana sonoră a comediei de desene animate ”Despicable Me 2”.

Topul complet arată astfel:

1. ”Happy” - Pharrell Williams

2. ”Blurred Lines” - Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell Williams

3. ”Someone Like You” - Adele

4. ”Moves Like Jagger” - Maroon 5 feat. Christina Aguilera

5. ”Somebody That I Used To Know” - Gotye feat. Kimbra

6. ”Get Lucky” - Daft Punk feat. Pharrell Williams

7. ”I Gotta Feeling” - Black Eyed Peas

8. ”Wake Me Up” - Avicii

9. ”We Found Love” - Rihanna feat. Calvin Harris

10. ”Sex On Fire” - Kings Of Leon