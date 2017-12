Plafonul medicamentelor compensate 90%, majorat la 700 de lei

Guvernul a aprobat, ieri, majorarea plafonului pentru medicamentele compensate 90% de la 600 la 700 de lei, astfel că, de la 1 iulie, încă 550.000 de pensionari vor putea beneficia de aceste medicamente, în limita a 300 de lei pe reţetă, astfel că numărul beneficiarilor va fi de 3,5 milioane. „Am crescut cu 100 de lei, de la 600 la 700 lei, plafonul veniturilor pentru care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%. Creştem astfel accesibilitatea pensionarilor cu venituri mici la medicamentele compensate. De asemenea, continuăm măsurile de protecţie socială pentru categoriile defavorizate pe care le-am început la 1 martie 2009 prin programul de compensare cu 90% a medicamentelor. Solidaritatea faţă de pensionarii cu venituri mici a reprezentat o promisiune şi o prioritate a Guvernului, care a devenit realitate”, a declarat ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac. Numărul pensionarilor care au accesat, în primele două luni de funcţionare, programul de compensare cu 90% pentru pensionarii cu venituri de pînă la 600 de lei a fost mai mic faţă de cel prognozat. Acest fapt, împreună cu ieftinirea preţului la medicamente şi costul mediu pe reţetă prescris mai mic faţă de cel estimat, a condus la realizarea unei economii de aproximativ 30 de milioane de lei în bugetul Ministerului Sănătăţii (MS). „Aşa cum am promis, toate economiile pe care le facem în cadrul programelor ministerului, le vom utiliza tot pentru bolnavi şi, ca urmare, am folosit cele 30 de milioane tot pentru pensionari”, a mai spus ministru dr. Bazac. Pensionarii vor achiziţiona, în continuare, oricare dintre cele 650 de medicamente aflate pe Sublista B, la un nivel de compensare de 90%. Potrivit Hotărîrii Guvernului, compensarea de 90% va fi suportată în proporţie de 50% din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, restul de 40% fiind acoperit din bugetul MS. Sublista B cuprinde 650 de medicamente (216 denumiri comune internaţionale - DCI), necesare în tratamentul hipertensiunii arteriale, afecţiunilor circulatorii, pentru scăderea colesterolului, împotriva vertijurilor, tulburărilor capacităţii mentale etc.). De la lansarea, în martie, a programului de compensare pentru pensionarii cu venituri sub 600 lei şi care viza aproximativ trei milioane de persoane, au beneficiat de medicamente compensate 90%, 361.280 de pensionari. Costul mediu pe prescripţie medicală a fost de 82,30 de lei, iar valoarea totală a reţetelor compensate 90% a fost de 29.732.000 de lei, potrivit MS. Din această sumă, valoarea suportată de către CNAS (50%) a fost de 14.866.000 lei, iar de către MS (40%) de 13.514.000 lei. În nota de fundamentare a proiectului de Hotărîre pentru modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor se arăta că, în urma creşterii cu peste 550.000 a numărului pensionarilor beneficiari, valoarea totală estimată a reţetelor compensate este de 802.500.000 de lei, din care CNAS va suporta 401.250.000 lei (50%), iar MS, 321.000.000 lei (40%).