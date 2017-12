Plângeri la adresa unui reputat chirurg constănţean!

16:38:59 / 27 Ianuarie 2014

reclam pe ``dna doctor`` Camer Murtaza din Constanta.(cabinet Betadent, Bloc h1, scara D, et2, ap72, strada Eliberarii nr 7) Momentan imi este foarte frica sa dezvalui datele mele personale, de vreme ce am fost amenintat ca totul se va intoarce impotriva mea. Mi s-a facut verbal un plan de tratament, care nu a fost dus la bun sfarsit din cauza ca am fost diagnosticat cu hepatita B. Mentionez ca este singurul dentist unde am fost in ultimile 6 luni. Consider ca mi s-au scos nervi ai dintilor fara nici o explicatie, mi s-au facut lucrari de chirurgie in timpul carora am contactat acest virus hepatic. Mentionez ca am anuntat pe dna doctor cu privire la acest lucru, si la igienizarea ustensilelor folosite cat si la lucrarile facute, unele fara rost, doar pentru a stoarce bani, si m-a amenintat ca va avea grija de mine si ca nu am ce sa ii fac. Din pacate nu pot dovedi platile facute la lucrari, deoarece doamna doctor nu taie niciodata chitanta. Din ce am inteles de la ceilalti pacienti, ar avea intelegere cu contabila, ca sa dea bine la taxe. ASTA ESTE NEPOTISMUL DIN ROMANIA!