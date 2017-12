Poliţist bătut cu parul

Un tînăr de 20 de ani şi-a petrecut noaptea de sîmbătă spre duminică în arestul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, după ce l-a agresat pe agentul Alexandru Chiriac din cadrul Poliţiei Agigea. Potrivit anchetatorilor, poliţistul se afla în patrulare împreună cu voluntarul Constantin Daniel Silvestru, în maşina personală a acestuia, cînd a observat un autoturism marca Dacia 1400 ce se deplasa pe o stradă din Lazu fără să aibă număr de înmatriculare în partea din faţă. Oamenii legii au plecat în urmărirea autoturismului condus de Tudor Florin Demostene, de 17 ani, în dreapta căruia se afla amicul lui, Remus Vasile Arvatu, de 20 de ani. Cei doi au oprit în faţa locuinţei părinţilor lui Demostene. Conform poliţiştilor, agentul Alexandru Chiriac a coborît din maşină şi i-a cerut şoferului Daciei să se legitimeze, moment în care Arvatu a ieşit din autoturism, a apucat o bîtă de lîngă gard şi a izbit parbrizul maşinii voluntarului Constantin Daniel Silvestru. Tînărul s-a repezit apoi spre Alexandru Chiriac, pe care l-a lovit peste braţul drept. Poliţistul a încercat să se apere şi l-a somat pe agresor cu pistolul din dotare, cerîndu-i să arunce bîta cu care îl lovise. Sub ameninţarea armei, tînărul violent s-a conformat, în felul acesta poliţistul reuşind să-l imobilizeze.

Remus Vasile Arvatu a fost prezentat, ieri, Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru săvîrşirea infracţiunii de ultraj. Adus în faţa procurorilor, Arvatu neagă acuzaţiile pe care poliţistul i le aduce. „Nu este adevărat că ne deplasam cu maşina prin Lazu. În noaptea aia am circulat prin Lazu doar pe jos. Staţionam în faţa porţii, cînd agentul de poliţie a venit şi i-a cerut actele lui Demostene. El nu avea documentele, iar eu am coborît din maşină şi l-am întrebat cine este. El a sărit la bătaie, dar eu nu am ripostat. Poliţistul mă urăşte pe mine din cauza unei foste prietene de-a lui. El a dat să-mi pună piedică de mai multe ori, a căzut, s-a lovit la mînă şi apoi a zis că l-am lovit eu cu un par. Nici parbrizul maşinii nu l-am spart eu. El l-a spart cînd a încercat să arunce cu pietre”. La finalul audierilor, procurorul stagiar George Nica a decis ca Remus Vasile Arvatu să fie cercetat în stare de libertate. Tudor Florin Demostene este cercetat de lucrătorii Biroului de Poliţie Rurală Constanţa pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără permis de conducere. În urma loviturii primite, poliţistul va necesita între 14 şi 16 zile de îngrijiri medicale.