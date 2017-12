Portul Constanţa, destinaţia de croaziere numărul 1 în Marea Neagră!

10:04:16 / 20 Martie 2015

ce pacat

Dumnezeu ne a dat de toate si norocul sa avem iesire la mare ,frumuseti naturale dar din pacate ne a dat si nesimtiti in administratie si nu numai .Cautati pe net impresiile turuistilor care debarca la Cta pt putin timp si vedeti cu ce imagini hidoase despre oras pleaca /.Iar cei care nu au coborat inca de pe vapoare si cer pareri celor care au facut o primesc sfatul ca nu se merita oboseala debarcarii .Inca nu e tarziu sa se faca ceva pt imbunatatirea imaginii orasului si obiectivelor turistice A se vedea starea deplorabila a mozaiocului ,mizeria din zona istorica ca sa nu mai vorbim de jalea de la cazinou .Ar mai fi de l;ucru la educatia populatiei in raport cu turisdtii Romanii nu prea sunt constienti ca turismul est f important si au devenit indiferenti s a dus bruma de ospitalitate .Am calatorit mult si am vazut tari unde turismul este foarte dezvoltat cetateni care la fel erau chiar deranjati de prezenta turistilor in schimb in Turcia am simtit ca turistii sunt bine veniti