Portul mizează pe tineri

Retrogradată în iunie din Divizia B, echipa de fotbal Portul Constanţa a reluat, ieri, pregătirile pentru viitorul campionat al Diviziei C. Data cînd se va relua eşalonul al treilea al fotbalului românesc nu se cunoaşte încă, sigur fiind numai că numărul de serii a scăzut de la nouă la şase, iar numărul de echipe din fiecare serie a crescut de la 14 la 18. Restructurarea fotbalului românesc, efectuată de federaţie începînd cu această ediţie de campionat, va însemna că Divizia C devine aproximativ la fel de tare cum era anul trecut Divizia B! În plus, campionatul nu va mai fi la fel de lejer ca în ediţiile trecute: vor fi 34 de etape în loc de 26, iar deplasările vor fi mai lungi. Rămîne de văzut dacă se va juca tot vinerea după-amiază, astfel ca echipele să poată efectua deplasările în cursul dimineţii aceleiaşi zile.

Portuarii au început pregătirile pentru noul sezon cu un nou cuplu de antrenori: Ion Constantinescu şi Marius Axinciuc au fost înlocuiţi de Dumitru Faitaş şi Doru Lupu, noii antrenori fiind prezentaţi de către Costel Petre, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului. „Ne vom despărţi de mai mulţi jucători în vîrstă şi vom forma o echipă tînără, pe care să o rodăm pentru a ataca promovarea în campionatul următor. Dacă vom reuşi să cooptăm mai mulţi sponsori şi bugetul ne va permite, vom întări lotul încă din acest sezon şi vom lupta pentru primul loc”, a declarat Costel Petre. Printre jucătorii care şi-au încheiat contractul cu Portul şi nu li se va propune prelungirea se numără Axinciuc, Puflene, Anghel, Şimu, Ferenţi, Bagnoti şi Camboianu, însă ultimii trei ar putea să fie păstraţi în lot de noul antrenor. Faitaş se va baza pe mulţi tineri şi pe mai mulţi juniori din grupa sa, născuţi în 1988, între care Sali, Cărbunaru, Dimcea, Alex.Anghel, Dobrinaş, Ştefănică şi Dimcică. De altfel, toate divizionarele B care au retrogradat sînt nevoite să caute juniori, pentru că în meciurile oficiale de C este obligatorie utilizarea a doi juniori, ceea ce înseamnă că şi pe banca de rezerve trebuie să fie doi jucători sub 18 ani, care să-i înlocuiască la nevoie.