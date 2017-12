Premiere cu surprize la LPS “Nicolae Rotaru”

În aula Palatului Copiilor din Constanţa a avut loc, vineri, o festivitate prilejuită de ziua Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru”, în cadrul căreia au fost premiaţi cei mai buni sportivi ai liceului în acest an. Marea surpriză a fost prezenţa la eveniment a trei dintre foştii elevi ai liceului, ajunşi vedete de talie mondială: tenismenii Simona Halep şi Horia Tecău, împreună cu fosta campioană olimpică de gimnastică Daniela Sofronie.

„Mă bucur că am luat parte la această festivitate şi este o onoare pentru mine că am fost invitată să-i premiez pe cei mai buni sportivi. De câte ori ajung la Constanţa, îmi fac timp să ajung la liceu şi să-mi revăd foştii profesori”, a spus Halep. „Pentru mine, această invitaţie a fost o surpriză foarte plăcută, mai ales că am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu o parte dintre fostele mele cadre didactice. Este un liceu serios, cu mulţi copii care concurează la un nivel înalt în sportul românesc”, a completat Tecău. „De zece ani, ziua de 6 decembrie a devenit ziua liceului nostru. Ne bucurăm de rezultatele obţinute de elevii noştri şi ne-am gândit ca, în acest an, premierea să fie onorată de prezenţa a trei foşti elevi ai liceului, cu performanţe extraordinare”, a completat directorul LPS “Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai.

VISEAZĂ LA JO Cea mai bună sportivă a liceului în anul 2013 a fost desemnată Georgiana Dudoglu, cea care a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere rezervate junioarelor II, stabilind şi trei recorduri europene. „Sunt foarte mândră de ceea ce am realizat în acest an şi recunosc că am avut emoţii mari, pentru că am avut şansa să urc pe scenă alături de aceşti mari campioni. Sper ca anul viitor să repet aceste performanţe şi să mă calific la Jocurile Olimpice pentru tineret din China”, a spus micuţa halterofilă. Premiul pentru cel mai bun sportiv al liceului i-a revenit lui Aurelian Mădălin Ciocan, sportiv medaliat cu bronz la Campionatele Europene de kaiac-canoe de juniori şi locul 4 la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori. „Prin efort şi multă ambiţie, am reuşit să obţin aceste rezultate şi să primesc titlul de cel mai bun sportiv al liceului. Mă onorează şi mă face să continui pe drumul visului meu de a deveni campion olimpic”, a declarat kaiacistul constănţean. Festivitatea de vineri a fost completată cu momente artistice oferite de elevii liceului.