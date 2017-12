Premierul Franţei va fi judecat pentru afirmaţii discriminatorii despre rromi

Premierul francez, Manuel Valls, urmează să fie judecat de Tribunalul de Mare Instanţă din Paris, pe 28 mai 2015, pentru afirmaţii considerate defăimătoare despre rromi, relatează revista ”Closer” în ediţia de vineri. Valls a aflat, joi, data viitorului său proces pentru incitare la discriminare, ură sau violenţe, în urma afirmaţiilor cu caracter defăimător despre rromi pe care le-a făcut anul trecut, când era ministru de Interne. În martie 2013, Valls a evocat situaţia rromilor din Franţa şi a denunţat o lipsă a integrării unei mari majorităţi a acestora, într-un interviu acordat pentru ziarul ”Le Figaro”. ”Din nefericire, ocupanţii taberelor nu doresc să se integreze în ţara noastră din motive culturale sau pentru că se află pe mâna reţelelor de cerşetorie şi prostituţie”, afirma ministrul de Interne la acea vreme. ”Unele familii doresc să se integreze, dar sunt o minoritate”, încerca un coleg de partid să atenueze efectul declaraţiilor acestuia. Însă, în opinia lui Valls, ”rromii au vocaţia să rămână în România sau să se întoarcă acolo”. Această ieşire mediatică a provocat un adevărat scandal, însă preşedintele francez, François Hollande, i-a luat apărarea ministrului: ”Majoritatea rromilor au vocaţia să fie însoţiţi înapoi în ţara de origine”. Ulterior, Asociaţia La voix des Rroms, care s-a constituit parte civilă, a depus plângere împotriva lui Manuel Valls.

Potrivit Europe1, avocatul actualului premier, Georges Holleaux, apreciază că tribunalul corecţional nu are competenţa să judece un asemenea caz, Curtea de Justiţie a Republicii fiind mai degrabă în măsură să tranşeze lucrurile. O audiere în acest sens a fost stabilită la 4 decembrie. ”Atunci când acordă interviuri şi face astfel de declaraţii pur şi simplu rasiste, Manuel Valls nu este în exerciţiul funcţiunii, deci nu este susceptibil să fie judecat de către Curtea de Justiţie a Republicii. El intervine doar în calitate de politician ambiţios şi nu în calitate de ministru”, apreciază Henri Braun, avocatul Asociaţiei. ”Pentru moment, premierul Franţei, care glumeşte în legătură cu ambiţiile sale prezidenţiale, a fost nevoit să-şi noteze în agendă această întâlnire judiciară. Are la dispoziţie un an să se pregătească”, comentează ”Closer”.