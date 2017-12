Premierul Poloniei, la vizita în România: Aici am găsit o bucată din Polonia

Premierul Poloniei, Beata Szydło, a declarat, sâmbătă, la Solonețul Nou, județul Suceava, unde a avut o întâlnire cu reprezentanți ai comunității poloneze din această zonă, că este o bucurie pentru ea să se afle în această localitate pentru a doua oară și că a găsit aici o bucată a Poloniei.

Beata Szydło i-a mulțumit premierului român Dacian Cioloș pentru că a invitat-o în România, la Solonețul Nou, transmite corespondentul MEDIAFAX.

„Atunci când am vorbit cu prim-ministrul român despre venirea mea în România, am menționat că am fost, odată, în Bucovina, am călătorit în acest teritoriu și domnul prim-ministru a spus să discutăm despre aceste chestiuni serioase ale Europei și alte chestiuni legate de colaborarea noastră chiar aici. Astfel, am putut să mă întâlnesc și cu dumneavoastră și aș dori să-i mulțumesc pentru acest prilej”, a declarat premierul polonez.

Beata Szydło a subliniat că este un moment deosebit pentru ea pentru că a găsit o bucată a Poloniei, în județul Suceava.

„Este un moment deosebit pentru mine pentru că aici am găsit o bucată a Poloniei și aș dori să vă mulțumesc pentru îngrijirea acestei bucăți a Poloniei, pentru faptul că aici copiii pot să învețe limba polonă, pot să învețe tradițiile și cultura poloneză. Datorită acestui fapt, românii și polonezii pot să formeze o familie unită și fericită. Admir tot ceea ce am găsit aici, Casa poloneză și gospodăriile dumneavoastră, biserica în care vă puteți ruga. Sunt locurile în care se simt inimile și dragostea dumneavoastră”, a afirmat Szydło.

Dacian Cioloș a explicat că invitația în Bucovina a premierului Poloniei, Beata Szydło, a venit natural, după cea a aflat că, în tinerețe, ea mai vizitase aceste locuri și a considerat că este o bună ocazie să le revadă.