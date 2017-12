Premiu literar în onoarea lui Philip Seymour Hoffman

Îndrăgitul actor american Philip Seymour Hoffman are parte de un omagiu extrem de special adus de prietenul său, scenaristul şi dramaturgul David Katz, una dintre persoanele care l-au găsit fără viaţă în casa sa din New York. Acesta a decis înfiinţarea unui premiu pentru o piesă de teatru, în valoare de 45.000 de dolari. Premiul, în valoare de 45.000 de dolari, va fi sponsorizat de revista ”National Enquirer” şi editorul său, American Media Inc. Publicaţia a afirmat după moartea actorului că acesta a avut o relaţie homosexuală cu unul dintre prietenii săi, David Katz, şi că aceştia se drogau împreună. În urma publicării articolului defăimător nu s-a ajuns la proces, ci situaţia s-a rezolvat pe cale amiabilă. Astfel, David Katz a propus ca ”National Enquirer” să sponsorizeze un premiu anual, pentru a-şi repara greşeala, a anunţat avocatul Judd Bernstein. ”Cum domnul Katz nu vrea bani, noi am căzut de acord ca ”Enquirer” să doneze bani care ar putea fi folosiţi într-un mod pozitiv, iar ideea de a crea o fundaţie care să acorde un premiu în fiecare an a fost lansată de domnul Katz”, a declarat avocatul. Acest premiu i se va acorda, anul acesta, unui autor al unei piese care nu a fost încă pusă în scenă, a specificat avocatul Bernstein. Cotidianul va publica totuşi şi o scrisoare de retractare a acuzaţiilor lansate, cu scuze oficiale. Acum, dramaturgul a demarat procedurile pentru înfiinţarea Fundaţiei Dramaturgilor Americani, care va atribui premiul intitulat Relentless, în traducere „Neînfricat“, pentru a scoate în evidenţă integritatea artistică şi căutarea adevărului care îl caracterizau pe Philip Seymour Hoffman.

Într-un interviu acordat CNN, David Katz a vorbit în premieră despre moartea prietenului său şi a dezminţit imaginea neagră creionată actorului în ultimele săptămâni de viaţă. ”Este un clişeu care a prins, dar nu este deloc adevărat. Au fost foarte multe lucruri distorsionate, care îi fac o imagine greşită. Era concentrat, lucra, era preocupat de familia sa, nu era un petrecăreţ şi nici cineva care intrase într-o spirală a morţii. Nu era distructiv cu el însuşi, în niciun fel!”, a declarat David Katz despre Philip Seymour Hoffman. Totuşi, cele peste 40 de pliculeţe conţinând, cel mai probabil, heroină, găsite în apartamentul starului , nu lasă o impresie prea plăcută!