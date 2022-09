Preşedintele PSD: directorul Portului Constanţa a fost schimbat din funcţie după ce i-a expirat mandatul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că directorul Portului Constanţa, Florin Goidea, a fost schimbat din funcţie după ce i-a expirat mandatul.



Întrebat, la sediul central al PSD, de ce a fost schimbat directorul Portului Constanţa, provocând un scandal în coaliţia de guvernare, Ciolacu a spus: "Eu, personal, nu am avut vreodată vreo discuţie în ce priveşte împărţirea Portului Constanţa sau altor posturi care nu sunt politice. Din câte ştiu, acolo a expirat un mandat şi a fost o schimbare".



Liderul PSD a adăugat că a fost împreună cu ministrul Transporturilor în Portul Constanţa şi a văzut că lucrurile nu funcţionau cum trebuie.

"Eu îmi aduc aminte că am fost împreună cu ministrul Transporturilor de două ori în Portul Constanţa. Îmi aduc aminte că şi prim ministrul a fost în Portul Constanţa şi de nenumărate ori a fost ministrul Transporturilor, pentru că ne-a găsit nepregătiţi acea zonă şi categoric lucrurile nu funcţionează, cel puţin când am fost eu cu domnul ministru nu funcţionau cum ne-am fi dorit să funcţioneze lucrurile în Portul Constanţa. Era Portul Constanţa vreo oglindă, era totul ok? Eu îmi aduc aminte că am găsit un dezastru acolo", a afirmat Ciolacu.