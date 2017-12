Primăria Constanţa a demarat pregătirile pentru Ziua Marinei

Lucrările de reabilitare a parcurilor din Constanţa sînt în plină desfăşurare. Echipele de lucru ale Serviciului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei Gospodărire Comunală a Primăriei Constanţa realizează, în aceste zile, lucrări de reamenajare a tuturor parcurilor în care au fost amenajate foişoare în care funcţionează Cluburile de vară pentru pensionari: parcul de la Gară, de la Casa de Cultură, din Tomis II şi de la Teatrul de Operă şi Balet “Oleg Danovski”. Primăria a angajat, la iniţiativa primarului Radu Mazăre, mai multe lucrări care vizează regazonarea spaţiilor verzi, plantarea florilor, curăţarea arborilor de crengile uscate, pavelarea aleilor, amenajarea de gărduleţe pe laturile aleilor de promenadă şi ridicarea nivelului la care se situează în prezent bordurile de pe marginea aleilor. “În plus, am reabilitat întregul sistem de irigaţii care, în acest moment, funcţionează la capacitate maximă, în ciuda faptului că am întîmpinat o serie de probleme atunci cînd l-am repus în funcţiune după doi ani de pauză”, a declarat şeful Serviciului Spaţii Verzi, George Coman. Reamintim că sistemul de irigaţii din Constanţa a fost oprit timp de doi ani după ce Prefectura a atacat în contencios administrativ taxa de irigat pe care o percepea autoritatea locală pentru a finanţa acest serviciu public. Procesul a fost cîştigat definitiv şi irevocabil de către Primărie, care a reintrodus taxa şi a repornit sistemul de irigaţii.

Şeful Serviciului Spaţii Verzi a adăugat că, în paralel, echipele de lucru ale Primăriei Constanţa au început şi pregătirile pentru Ziua Marinei, care se sărbătoreşte, în fiecare an, cu mare fast, la Constanţa. “Ne pregătim pentru Ziua Marinei şi amenajăm zonele în care se va desfăşura evenimentul: Portul Tomis şi faleza din faţa Cazinoului din Constanţa”, a declarat Coman, adăugînd: “Lucrările sînt în plină desfăşurare,k dar pînă pe 15 august vom fi gata să primim oaspeţi.”