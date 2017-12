Primarii vor ca impozitul pe terenul agricol să rămână la bugetul local

Salarizarea funcționarilor din administrațiile publice, formula de repartizare a banilor de la bugetul de stat către teritoriu, nemulțumirile legate de impozitul pe terenurile agricole sunt doar câteva dintre subiectele dezbătute, ieri, în Adunarea generală a Asociaţiilor Comunelor din România (ACoR). Dacă, de obicei, invitațiile lansate oficialilor guvernamentali rămâneau fără ecou, cel puțin din partea celor direct vizați, adică a miniștrilor, la această întrunire a primarilor de comune au participat ministrul Finanțelor Publice, Darius Vâlcov, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Rovana Plumb, comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, iar președintele Klaus Iohannis a trimis un mesaj primarilor prezenți. Pe scurt, șeful statului le-a transmis edililor că dezbaterea despre descentralizare şi regionalizare va trebui reluată, pornind de la principii, nu de la calcule politice sau electorale. Iohannis spune și că proiectul de descentralizare şi regionalizare trebuie să reprezinte o nouă viziune asupra statului român şi a organizării administrativ-teritoriale, având ca scop reducerea decalajelor şi dezvoltarea.

SOLICITĂRI Chiar și așa, primarii au cerut ca descentralizarea să se realizeze cât mai curând, respectând toate proporțiile. În acest context, prim-vicepreședintele ACoR, Mariana Gâju, a declarat că edilii au solicitat ca impozitul pe terenurile agricole să se constituie venit în bugetul autorităților locale. „De ce trebuie să colectăm noi acest impozit, să-l virăm bugetului de stat pentru ca apoi să ni se întoarcă parte din el? Este vorba despre un impozit care nu ar trebui să ajungă la bugetul de stat, iar noi acum milităm pentru ca el să rămână în vistieria localităților“, a declarat Gâju. În plus, primarul a explicat că discuțiile au fost ample pe subiectul salarizării funcționarilor din administrație, în contextul în care această categorie de angajați este singura care a rămas cu salariile la un nivel extrem de mic, sub cel de subzistență. Primarii au spus că neaplicarea legii de salarizare unitară, blocarea acordării tichetelor de masă, ca și condițiile de lucru vor determina plecarea din sistem a multor salariați, supraaglomerarea și demotivarea celor rămași. În plus, la întâlnirea cu ministrul Finanțelor, primarii au cerut modificarea algoritmilor prin care se distribuie banii de la bugetul de stat către autoritățile locale. Concret, edilii-șefi ai comunelor au spus că o formulă corectă ar fi cea care ar respecta numărul de locuitori. Demnitarii au afirmat că vor analiza propunerile, însă rămâne de văzut dacă ele chiar vor fi luate în calcul.