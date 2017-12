Primele carduri cu cip la BRD

BRD a lansat primele sale carduri cu cip, sub standardul EMV, prin care se pot realiza tranzacţii la bancomate sau la comercianţi cu un grad mai înalt de securitate. Standardul EMV (Europay, Mastercard şi Visa) permite interoperabilitatea cardurilor cu cip BRD cu bancomate (ATM) şi aparate pentru plata cu cardul la comercianţi (POS). Primele carduri cu cip ale BRD sînt sub sigla Maestro şi Cirrus, urmînd ca ulterior să fie lansate şi carduri cu cip MasterCard. Pînă la sfîrşitul acestui an, banca va integra noua tehnologie pentru tot portofoliul de carduri. Cardurile cu bandă magnetică aflate în stoc vor funcţiona normal pe toată perioada validităţii acestora, urmînd ca la momentul reînnoirii să fie înlocuite automat cu noua tehnologie cu cip. BRD a emis peste 2,2 milioane de carduri şi operează o reţea de 1.370 bancomate şi peste 15.000 de POS-uri în România.