PRM şi PSD, în expectativă faţă de adeziunile lui Timofte şi Fulga

Partidele de opoziţie sînt deocamdată în expectativă faţă de posibila prezenţă în rîndurile lor a directorilor demisionari ai serviciilor de informaţii. Radu Timofte şi Gheorghe Fulga au fost, înainte de a fi numiţi şefi ai serviciilor româneşti de informaţii, membri PSD. Acum însă, rămaşi fără aceste funcţii, partidele se aşteaptă ca ei să adere la una din formaţiunile politice. Senatorul Cristian Diaconescu, purtător de cuvînt al PSD, a precizat, ieri, că încă nu s-a luat în discuţie, la nivelul conducerii partidului, invitarea de a se înscrie în PSD a lui Timofte şi Fulga: "Niciunul dintre aceştia nu şi-a exprimat intenţia de a se înscrie în PSD, iar noi nu am discutat eventualitatea de a le ieşi în întîmpinare şi de a le propune să se înscrie în rîndurile PSD. Pentru moment, acest subiect nu există pentru conducerea PSD". La rîndul lor, liderii PRM au susţinut că, în cazul în care Radu Timofte va dori să fie membru al formaţiunii, vor dezbate o asemenea solicitare. Vicepreşedintele executiv al PRM, Lucian Bolcaş, a declarat, ieri, că, în situaţia în care Radu Timofte ar dori să se înscrie în PRM, conducerea partidului va analiza cazul acestuia, mai ales că îl consideră pe Timofte "un om serios". El a recunoscut însă că nu a existat, pînă acum, nicio discuţie la nivelul conducerii PRM pe tema unei posibile înscrieri a fostului director SRI în partid: "Nici nu am auzit ca domnul Timofte să-şi fi exprimat dorinţa de a veni în PRM. Dacă va dori să se înscrie în PRM, Biroul Executiv al partidului va analiza acest lucru". Radu Timofte a fost senator PSDR, preşedinte al Comisiei de Apărare şi vicepreşedinte al Comisiei de control a activităţii SIE, iar Gheorghe Fulga a fost deputat PSD de Braşov. În plus, Fulga a fost consilier prezidenţial şi şef al Departamentului de politică internă al Preşedinţiei României, cu rang de ministru, în timpul mandatului la Cotroceni al lui Ion Iliescu.