Prof. univ. dr. Sorin Rugină, noul rector al Universităţii „Ovidius”

Cei trei profesori universitari care şi-au depus candidatura pentru funcţia de rector al celei mai reprezentative universităţi din Dobrogea - Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC), prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu, prof. univ. Doina Catrinoiu şi prof. univ. dr. Sorin Rugină, au adus la urne 709 profesori titulari şi studenţi, din totalul de 755 persoane cu drept de vot, dintre care 671 profesori titulari, o prezenţă la urne record, de 93%.

PAS CU PAS ÎN EDIŢIA ONLINE Ieri, cotidianul nostru v-a ţinut cât mai aproape de evenimentele desfăşurate pe parcursul alegerilor, în ediţia online (www.telegrafonline.ro), la ultima oră, prezentându-vă interviuri ale candidaţilor, dar şi statistici cu numărul de votanţi. A fost o zi plină, fără incidente. Încă de la primele ore ale dimineţii, cantina universităţii, acolo unde s-au desfăşurat alegerile, a fost aglomerată. Dacă, până la ora 9.30, 121 de profesori şi studenţi (15%) dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urne pentru a pune ştampila pe unul dintre cei trei candidaţi, la ora 12.00, procentul a crescut simţitor. 331 de profesori şi studenţi (44%) îşi exprimaseră deja opţiunea pentru alegerea viitorului rector. Din oră în oră procentul a crescut, astfel că la închiderea urnelor, ora 20.00, s-a depăşit 93%.

CANDIDAŢII, LA VOT! La urne au ajuns şi candidaţii. În jurul orei 11.00, a venit la secţia de votare prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, însoţită de câţiva susţinători. “Am votat pentru stabilitate, profesionalism, înţelegere şi pentru tot ceea ce cred că îşi doresc colegii mei din universitate. Nu mă aştept la minuni, pentru că nu cred în minuni, dar cred în oameni. Nu am să pornesc cu schimbare. Am să încerc să colaborez strâns cu facultăţile pentru ca într-un timp foarte scurt să identific problemele specifice”, a declarat prof. univ. dr. Catrinoiu.

În jurul orei 12.00, la secţia de votare a ajuns şi prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu. Fără emoţie, aşa cum chiar ea a declarat, a votat pentru “o universitate internaţionalizată la Marea Neagră”. “Cred mult în calităţile şi valorile corpului profesoral al acestei universităţi şi cred mult în prezent şi viitor. Nu am emoţii”, a spus profesorul.

În jurul orei 13.00, a sosit şi prof. univ. dr. Sorin Rugină, cel de-al treilea candidat la funcţia de rector. Nici el nu a venit la vot cu emoţii. „Sunt convins că ceea ce am promis voi putea să realizez, adică: unitate, onoare, competenţă. Să realizăm transparenţă decizională prin independenţă şi respectarea adevărului”, a declarat el, adăugând că, dacă va fi rector, va trebui să schimbe unele lucruri, din mers. „Prima idee este să schimbăm imaginea”, a spus profesorul, care a adăugat că a reuşit să-şi convingă colegii să voteze.

„PERIOADĂ EXTREM DE DIFICILĂ” Printre cadrele didactice care s-au prezentat încă de dimineaţă să voteze s-a numărat şi rectorul interimar al UOC, prof. univ. dr. Ion Bordeianu. După ce şi-a exercitat dreptul constituţional, el a mărturisit că a votat pentru ca universitatea să ajungă într-o situaţie normală din punct de vedere administrativ. „Am votat pentru a avea un rector care să fie certificat din punct de vedere al suportului colegilor, dar şi să scap de această situaţie ingrată în care m-am aflat. Am avut o perioadă extrem de dificilă în acest interimat”, a spus prof. univ. dr. Bordeianu. Întrebat dacă a trecut cu bine perioada pe care a caracterizat-o ca fiind ingrată, a spus că el speră că da. „Probabil că de abia de acum încolo vor apărea diverse sesizări sau influenţe. Tot ce am făcut sper că a fost legal. Am făcut cu sufletul şi corect, şi moral. Însă întotdeauna, după perioade tulburi şi după orice schimbare, apar tot felul de oameni cu tot felul de idei, pretenţii şi reclamaţii. Fiecăruia i se pare că este nedreptăţit”, a afirmat profesorul, subliniind că, în cinci-şase ani de directorat la cea mai mare unitate sanitară din judeţ (Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apotol Andrei”), nu a primit atâtea reclamaţii câte a primit în perioada de interimat la „Ovidius”.

STUDENŢII VOR SĂ FIE LUAŢI ÎN SEAMĂ Şi reprezentanţii studenţilor din consiliile facultăţilor şi din Senatul UOC cu drept de vot au venit în număr mare la urne. Ei au spus că îşi doresc să fie luaţi în seamă de viitoarea conducere. Preşedintele Ligii Studenţilor din UOC, George Drăgan, a declarat, la vot, că toţi candidaţii la funcţia de rector au şanse egale. „Le urăm succes tuturor. Oricine va veni va ţine în mod sigur şi cu studenţii. Avem încredere în alegeri. Sunt candidaţi care ne promit multe şi sperăm să se ţină de promisiuni”, a declarat Drăgan.

„ÎMPREUNĂ VOM REUŞI” ŞI A REUŞIT! „Arc pentru timp. Punct şi... de la capăt”, mesajul campaniei profesorului dr. Rugină, a avut efectul scontat. „Împreună vom reuşi”, spunea el, şi a reuşit! 375 de persoane i-au dat votul de încredere, fapt care l-a clasat în fruntea clasamentului, devenind astfel noul conducător al prestigioasei universităţi. „Nu m-am aşteptat să câştigăm într-o manieră impresionantă, dar asta nu face decât să sublinieze că este mare numărul celor care îşi doresc ca universitatea să îşi revină cât mai repede. Le mulţumesc tuturor celor care m-au votat, dar şi celor care nu m-au votat şi îi aşteptăm alături”, a declarat noul rector, imediat după aflarea rezultatelor. El este hotărât să pună în aplicare planul managerial chiar de astăzi.

TOŢI CEI CARE DORESC SĂ STUDIEZE PLANUL MANAGERIAL AL NOULUI RECTOR POT ACCESA ADRESA HTTP://WWW.UNIV-OVIDIUS.RO/PAGINI/ALEGERI-PENTRU-FUNCTIA-DE-RECTOR-AL-UNIVERSITATII-OVIDIUS-DIN-CONSTANTA-2014

„De abia acum începe greul. Vreau să îi asigur pe toţi că voi avea răbdare suficientă să îi ascult, să văd ce se poate face la acest moment şi, cu timpul, să cristalizăm mecanismul de funcţionare normală a UOC. Ne aşteaptă admiterea şi lucruri importante în următoarea perioadă, care sunt fundamentale pentru imaginea universităţii şi pentru credibilitatea ei, pentru faptul că trebuie să reprezinte o instituţie de încredere, astfel încât să atragă cât mai mulţi studenţi. Asta este misiunea mea”, a declarat el. Noul rector le-a felicitat pe contracandidatele sale şi a promis că va colabora cu ele. Contracandidatele sale au obţinut, în ordine: 240 voturi - prof. univ. dr. Catrinoiu şi 78 de voturi - prof. univ. dr. Stăiculescu.

Rector pentru un an şi jumătate

Noul rector va conduce instituţia aproximativ un an şi jumătate, până în februarie 2016, continuând mandatul fostului rector Tiberius Epure (început în februarie 2012). Precizăm că Epure este, în prezent, în arest la domiciliu, judecat pentru fapte de corupţie. În vara lui 2013, locul său a fost ocupat pentru puţin timp de fostul prorector prof. Gabriela Stanciu. Însă procurorii au descoperit că şi prof. Stanciu a fost implicată în acte de corupţie, astfel şi ea a fost înlăturată de la conducerea universităţii. În prezent, prof. Stanciu se află sub control judiciar şi este judecată. Ulterior, în funcţia de rector interimar a venit prof. univ. dr. Ion Bordeianu.

Alina GHENCEA & Mihaela DRAGOMIR