Puiu Haşotti a cerut CNSAS deconspirarea colegilor care l-au “turnat“ la Securitate

Vicepreşedintele PNL, senatorul Puiu Haşotti, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că a rămas stupefiat de conţinutul celor două dosare de urmărire pe care le-a studiat la Consiliul Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS). Parlamentarul constănţean a afirmat că a fost traumatizat să constate faptul că el şi familia sa au fost urmăriţi şase ani în timpul regimului comunist. “Abia atunci cînd mi-am citit dosarele am înţeles prin ce a trecut România timp de 50 de ani şi ceea ce a însemnat Securitatea. Oamenii politici trebuie făcuţi cunoscuţi dacă au făcut poliţie politică sau nu. Important este ca în viaţa publică să nu mai existe turnători“, a afirmat Puiu Haşotti. Senatorul a precizat că din dosarele sale reiese că printre cei care l-au “turnat“ la Securitate s-au numărat cinci colegi de ai săi, cele mai multe note fiind semnate de o persoană cu numele de cod “Alexandru“. “Ştiu cine este, dar nu îi pot face numele public pînă nu am certitudinea. Cert este Alexandru este doar un nume de cod“, a spus Haşotti. El a declarat că a înaintat o cerere către CNSAS să-i pună la dispoziţie documentele cu numele celor care i-au făcut note la Securitate, dar şi numele securistului care ţinea legătura cu cei cinci colegi ai săi. După ce obţine acest act, Haşotti doreşte să facă publice numele “turnătorilor“. “Nu este vorba de răzbunare, dar este bine ca opinia publică să ştie aceste nume. Unul dintre informatori îmi era chiar prieten“, a mai spus Haşotti. El a spus că acest Alexandru este chiar o persoană cunoscută în Constanţa. “Mi-au marcat viaţa aceşti ani de urmărire. Datele despre mine cuprind şi date despre familia mea. Ba, chiar mai mult, citind dosarele, am constatat că securistul care se ocupa de mine a solicitat confecţionarea unor chei potrivite de la apartamentul în care locuiam. Un unchi de al meu a avut chiar şi un microfon în casă. Deranjant este că multe dintre date sînt total neconforme cu realitatea, iar cele mai multe note erau banailităţi inventate. Ce-i drept, au fost şi note informative de bine, dar care m-au afectat la fel de mult. M-au urmărit pas cu pas şi au dat note ce au ţinut de viaţa mea privată. Tocmai de aceea nu pot divulga o serie de fapte trecute în dosar, fără acceptul părţilor implicate“, a mai afirmat senatorul PNL. Haşotti a mai punctat şi faptul că în dosarele sale a găsit chiar şi o scrisoare despre care ştia că i-a fost trimisă, dar în posesia căreia nu a intrat niciodată. “Foarte multe date ţineau şi de profesia mea: cu cine vorbeam, ce făceam, dar multe dintre aceste elemente dovedeau neprofesionalismul celui care le scria“, a subliniat Haşotti. El a declarat că la nivelul opiniei publice nu se face diferenţa între cei care au turnat şi cei care au fost urmăriţi. Tocmai de aceea, potrivit senatorului constănţean, CNSAS trebuie să fie o instituţie transparentă şi să se pronunţe rapid. Puiu Haşotti a mai spus că este de acord cu publicarea pe Internet a dosarelor de securitate, dar că acest lucru trebuie făcut doar cu acordul celor implicaţi.

Tot în conferinţa de presă de ieri, Puiu Haşotti a făcut referire şi la situaţia foştilor preşedinţi ai PNL, Theodor Stolojan şi Valeriu Stoica, despre care a afirmat că, alături de alţi membri, au adus grave prejudicii PNL. “Dacă Stolojan era preşedinte, iar un membru de partid ar fi dat asemenea declaraţii ca ale sale, el nu ar fi tolerat astfel de ieşiri“, a spus Haşotti.