Răducioiu va descoperi talente pentru AC Milan

Fostul internaţional român Florin Răducioiu, fost jucător la echipa italiană AC Milan, a fost cooptat în departamentul de scouting al clubului pentru care a jucat în sezonul 1993-1994, Fostul atacant a evoluat în şapte meciuri pentru „rossonerii” şi a marcat de două ori pentru formaţia antrenată atunci de Fabio Capello, Răducioiu avându-i coechipieri pe Van Basten, Massaro, Papin, Brian Laudrup sau Marco Simone, câştigând Liga Campionilor cu gruparea italiană.

„M-am întâlnit cu Maldini, cu Leonardo, directorul sportiv, am vorbit cu ei şi avem o înţelegere. Este ok, chiar dacă nu e exact ce vreau eu. Mi se dă posibilitatea, la un club care m-a făcut celebru, să lucrez. Am câştigat multe acolo, prestigiu, bani. Sunt foarte apreciat, chiar dacă am jucat puţin. Asta mă bucură foarte mult şi abia aştept să mă întorc acolo, la început de ianuarie, la Milano. Voi vorbi cu ei să văd ce pot să fac şi eu pentru echipa a doua, pentru Primavera. Este vorba despre departamentul de scouting, să merg, să văd jucători, să-i analizez, în funcţie de cerinţele clubului”, a declarat, la Telekom Sport, Florin Răducioiu.