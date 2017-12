Reacţiile performanţei... HCM Constanţa, triplă campioană naţională !

Într-un spectacol special organizat sîmbătă, la Sala Sporturilor, campionii de la HCM Constanţa au celebrat, împreună cu suporterii şi susţinătorii echipei, al treilea titlu din istorie, record pentru o formaţie din provincie. Un sentiment extraordinar pentru ”fantasticii Constanţei”! ”Este foarte bine acum, cînd am cîştigat al treilea titlu al nostru! Am început mai greu campionatul, acuzînd schimbările din lot şi de pe banca tehnică, dar am depăşit toate problemele şi totul s-a terminat cu bine. Sperăm să o ţinem tot aşa. Publicul a fost formidabil, cu excepţia cîtorva meciuri, cînd au fost un pic supăraţi pe noi. Rămînînd alături, le vom aduce fericire în continuare!”, a declarat unul dintre handbaliştii exponenţiali ai echipei campioane, omul intercepţiilor de ultimă secundă, George Buricea, participant la toate cele trei titluri constănţene. Şi Mihai Timofte a trăit tripla bucurie în Sala Sporturilor constănţeană: ”Cu cît a fost mai greu în acest an, cu atît este mai frumos acum, cînd am devenit campioni pentru a treia oară. Dorim să nu dezamăgim acest public minunat din Constanţa şi să-i bucurăm cu cît mai multe performanţe. Vrem să cîştigăm an de an campionatul, nu doar pentru mîndria personală, ci pentru a reprezenta România la cel mai înalt nivel, în Liga Campionilor, unde ne dorim îmbunătăţirea parcursului în viitor”. O bucurie rezervată, atît de aproape totuşi de tristeţe, trăia pivotul Milutin ”Şile” Dragicevic, cu un pas şi jumătate în curtea danezilor de la Silkeborg (prezentat deja ca o certitudine pentru sezonul viitor pe site-ul oficial al clubului), sfertfinalişti, ca şi HCM, în Cupa Cupelor, unde au fost eliminaţi de Ademar Leon: ”Sînt fericit pentru această performanţă, îi felicit pe băieţi şi pe spectatorii care ne-au văzut meci de meci. Am venit aici acum doi ani şi am ajuns să iubesc oraşul şi oamenii. Este însă greu să rămîn aici, din cauza condiţiilor avantajoase de afară şi a hotărîrii impresarului meu”. La doar 21 de ani, portarul Mihai Popescu este deja triplu campion al României, fiind cel mai aplaudat jucător la partida cu Politehnica Iaşi pentru golul înscris din acţiune în ultimele secunde: ”Mi-am dorit mult să cîştig încă un campionat şi sper ca la anul să realizăm acelaşi spectacol în Constanţa. Sper să continuăm performanţa, să ajungem cît mai departe în Liga Campionilor şi să rămînem aceeaşi echipă unită ca şi pînă acum”. ”Ne bucurăm foarte mult. A fost o atmosferă extraordinară, pe care cine nu şi-ar dori să o trăiască, şi încă de trei ori! Diferenţa a făcut-o publicul minunat şi tinerii extraordinari pe care îi antrenăm şi pe care îi felicit la al treilea titlu de campioni naţionali, cîştigat datorită eforturilor şi muncii lor”, a declarat secundul lui Lucian Râşniţă, Eden Hairi. ”Constanţa nu se dezminte... Am început să obişnuim lumea cu trofeele pe care le cucerim. Sper să facem o figură mai frumoasă la anul, în Liga Campionilor, este visul nostru, al conducerii administrative. Într-o atmosferă în care am avut linişte, cu jucători, antrenori şi conducători foarte buni, de asemenea sprijin local, e normal să vină şi performanţa. Am impus un model pe care toate celelalte echipe vor să-l copieze, dar vă asigur că avem capacitatea să le surprindem în continuare”, a încheiat, emoţionat, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal, Marius Puşcaş. Handbaliştii constănţeni au revenit la antrenamente, pregătind ultimul joc din campionat, programat sîmbătă, la Tg. Jiu, şi turneul Cupei României, fixat pentru 15-17 mai, la Braşov.

Ieri, într-o partidă restantă din penultima etapa a LN, UCM Reşiţa, proaspăta cîştigătoarea a Challenge Cup, s-a impus în deplasare, cu 30-23 (16-9), în duelul cu U. Cluj.