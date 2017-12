Renunțăm la umbrelă? Ce spun meteorologii

După mai multe zile cu vreme capricioasă, meteorologii ne dau vești bune și ne spun că scăpăm de ploi, cel puțin în următoarele zile. Miercuri, 18 mai, cerul va fi variabil în Dobrogea, parțial înnorat, potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Maximele se vor încadra între 16 și 19 grade Celsius, iar minimele între 7 și 11 grade C. Începând de joi, 19 mai, temperaturile vor începe ușor să crească. În această zi vom avea parte de cer atât cu soare, cât și cu nori, iar maxima va ajunge până la 21 de grade C. Vineri, 20 mai, vremea va fi frumoasă. Va fi și timp cu soare, iar maxima zilei va urca până la 23 de grade C.