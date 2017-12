Respinşi de Puterea portocalie, dar doriţi de Europa!

Şeful Direcţiei Generale de Mediu (DGM) din cadrul Comisiei Europene (CE), Soledad Blanco, a trimis o adresă Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Departamentului pentru Integrare Europeană şi Ministerului Sănătăţii pentru a aprecia programele derulate de Regia Autonomă Judeţeană de Apă (RAJA) Constanţa care a beneficiat de finanţare externă. „Este o bucurie deosebită pentru cei care conducem Regia de Apă şi Canalizare Constanţa să ne bucurăm de recunoaşterea DGM din cadrul CE, care ne apreciază ca fiind o companie competentă care furnizează servicii de calitate de apă şi canalizare”, a declarat directorul general al RAJA, Felix Stroe. În adresa DGM se precizează că structura tehnică şi financiară a regiei constănţene permite implementarea cu succes a fondurilor de coeziune. „În opinia noastră, este pentru prima dată cînd un proiect regional cuprinzător a fost dezvoltat pentru gruparea aglomeraţiilor mari şi mici cu scopul de a se realiza o conformare totală, implicînd cele mai mici costuri posibile. Îmi exprim speranţa că acest cadru strategic, care include structura tehnică, financiară şi legală a companiei regionale, vă va servi drept model pentru celelalte judeţe care se confruntă cu provocări similare”, se specifică în adresa DGM adresată autorităţilor centrale. În continuare, se precizează că DGM a contractat în ultimii doi ani un Broker de proiecte pentru Marea Neagră pentru a pregăti proiectele de investiţii prioritare identificate în cadrul DABLAS Task Force. Una dintre priorităţile la care a lucrat brokerul de proiecte o constituie proiectul regional Constanţa – România. În urma studiului a fost propus un cadru strategic care a fost pregătit avînd în vedere obiectivele intermediare pentru conformarea la Directiva Apei Potabile şi Directiva Apei Uzate care au fost convenite între UE şi România în cadrul negocierilor de aderare şi ţinînd cont de capacitatea financiară a judeţului Constanţa, se mai spune în adresa DGM. „Este important pentru noi că sîntem indicaţi drept exemplu pentru România, mai ales că am reuşit în numai patru ani să obţinem toate certificatele ISO de calitate, în toate domenile de activitate ale regiei, licenţa de operator clasa I pentru o perioadă de cinci ani şi am fost cooptaţi în Asociaţia Mondială a Apei, cu sediul la Londra. Sîntem singura companie de profil din România care are statutul de membru cu drepturi depline în această asociaţie”, a mai spus Felix Stroe.

UE face abstracţie de culoarea politică

Revenind la adresa DGM, semnată de Soledad Blanco, acesta atrage atenţia autorităţilor de la Bucureşti că necesarul de investiţii pentru conformarea la cerinţele UE este substanţial şi este posibil de realizat numai dacă majoritatea finanţării este obţinută din granturi, posibil din Fondurile de Coeziune. „Prin urmare, vă solicit cu insistenţă să acordaţi prioritate judeţului Constanţa, atunci cînd decideţi cum să utilizaţi fondurile comunitare disponibile. Acest fapt s-ar alinia angajamentului României de a proteja Marea Neagră pe lîngă celelalte angajamente menţionate mai sus”, mai spune în adresă Soledad Blanco. Cu alte cuvinte, reprezentantul UE transmite un mesaj clar Ministerelor Mediului şi Sănătăţii, precum şi Departamentului pentru Integrare Europeană ca nu cumva să neglijeze Constanţa la repartizarea fondurilor, aşa cum s-a întîmplat în ultimii ani. Pentru Comisia Europeană nu contează culoarea politică, ci potenţialul economic al zonei, potenţial neglijat cu bună ştiinţă de actuala putere. De asemenea, Blanco mai spune în documentul trimis autorităţilor centrale: „Pentru a se obţine o protecţie maximă a Mării Negre, v-aş sugera, de asemenea, să realizaţi o analiză similară a judeţului Tulcea şi să-i acordaţi o prioritate egală în cadrul primului lot de proiecte care vor beneficia de asistenţă din partea comunităţii. V-aş fi recunoscător pentru opiniile dumneavoastră faţă de cadrul strategic dezvoltat, cît şi pentru intenţia dumneavoastră de a da prioritate acestei regiuni care au o importanţă majoră pentru protecţia Mării Negre”. Practic, în ochii Europei, Dobrogea constituie un obiectiv important şi strategic de li se solicită guvernanţilor “cu insistenţă” să acorde prioritate la repartizarea fondurilor judeţului Constanţa.