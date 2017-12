Revelaţie liberală

Liberalul Varujan Vosganian se uită în jur şi nu prea mai vede cu cine ar putea să se alieze partidul din care face parte. Asta în condiţiile în care PNL a încercat cam toate variantele de alianţă care erau viabile. „E greu să spun românilor ce urmează. PDL cu PNL s-au aliat, PDL cu PSD s-au aliat, PNL cu PSD s-au aliat. Aşadar, nu mai există nicio variantă pe care să o propunem pentru alianţă. Eu am condus un partid de dreapta (partidul condus de Varujan Vosganian, Uniunea Forţelor de Dreapta, a fost absorbit în 2003 de către PNL). În 1998, visam la unificarea dreptei din România. Mi-am dat seama, însă, imediat că este un mesaj prea puternic şi o responsabilitate poate prea mare pentru noi, aşa că am decis să fuzionăm cu PNL. Experienţa acestor 25 de ani a arătat că noi, românii, nu prea avem talent privind alianţele. Nu vreau să spun cine este de vină. Vreau să spun că PNL a evitat conflictele, dar a spune că noi suntem buni şi toţi ceilalţi sunt răi nu ne ajută să ajungem la un rezultat. E limpede, nu avem talent la alianţe“, a spus Vosganian. El a subliniat că o dreaptă puternică trebuie să fie realizată în jurul unui singur partid. „Noi am mai încercat o dată să luptăm împotriva PSD, cu Convenţia Democrată. Amintiţi-vă ce a ieşit din asta. Acesta este mesajul pe care îl dau acum în numele meu, fără a mă consulta cu alţi colegi - dacă vrem să facem o dreaptă puternică, ea trebuie realizată înăuntrul PNL“, a punctat Vosganian.