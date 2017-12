Richard Burton va avea o stea alături Liz Taylor

Actorul britanic Richard Burton va avea o stea pe celebrul Bulevard al Faimei, în vecinătatea stelei ce poartă numele lui Elizabeth Taylor, actriţa cu care a fost căsătorit de două ori şi alături de care a trăit una dintre cele mai frumoase poveşti de dragoste de la Hollywood. Steaua în onoarea actorului de origine galeză va fi dezvelită pe 1 martie, de ziua Sfântului David, Ziua Naţională a Ţării Galilor şi coincide şi cu cea de-a 50-a aniversare a lansării filmului „Cleopatra”, în care a jucat alături de Liz Taylor.

Peste 2.400 de actori, muzicieni şi comedieni au câte o stea pe Bulevardul Faimei, condiţii în care este cel puţin surprinzătoare întârzierea cu care Richard Burton o primeşte pe a sa. Dintre celebrităţile de origine galeză care au o stea cu numele lor la Hollywood se numără actorii Ray Milland şi Sir Anthony Hopkins, precum şi Sir Tom Jones, dar Richard Burton a fost în mod inexplicabil trecut cu vederea. Richard Burton, fiu de miner dar cu educaţia formată la Oxford, era un actor shakespearian extrem de apreciat în perioada în care a cunoscut-o pe Elizabeth Taylor, deja o stea la Hollywood. Au devenit unul dintre cele mai celebre cupluri atât în film cât şi în afara filmului. Cei doi au jucat împreună în nouă producţii, printre care „Cleopatra”, „The Taming Of The Shrew / Îmblânzirea scorpiei” sau „Who\'s Afraid Of Virginia Woolf? / Cui îi e frică de Virginia Woolf?”. Primii zece ani de căsnicie s-au încheiat la divorţul din anul 1974, dar cei doi s-au recăsătorit un an mai târziu, în Botswana. Cea de-a doua căsătorie a durat însă până în vara anului 1976.

Richard Burton a fost de şapte ori nominalizat la Oscar, dar nu a câştigat niciodată. În august 1984 a încetat din viaţă din cauza unei hemoragii cerebrale, la fel ca şi tatăl său.