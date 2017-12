România își spală rufele din nou în public!

03:01:47 / 23 Martie 2017

Mai usor cu dezinformarile,"dragi tovarasi"

Ordonanta aia pe care Dragneanu si cu Moliceanu au gandit-o sa se/va scape de puskarie pe ei/voi derbedeii cu musca pe caciula,va baga si in kkat.Latrina morala in care va balaciti precum porcii in namol,va prieste!Cat despre d-l Liiceanu,omul nu a facut decat sa spuna adevarul:parnaiasii potentiali din gaska psd(si din alte partide)ar face ORICE sa scape daca se poate intacti si cu imaginea nepatata(si cu cascavalul intreg).NUMAI CA,s-au orientat gresit in teren,pentru ca in U.E excrocii stau de obicei la zdup nicidecum sa faca legi si sa mai vrea sa fie si prim-ministrii.Anomaliile de genul asta nu fac decat sa le intareasca oamenilor convingerea ca suntem o tara cu infractorii tinuti la loc de cinste,in pozitii de decizie.Hai ca usor-usor ajungem subiect de cercetare in scolile de combaterea criminalitatii ;)).asa ca huoooooooo penalilor,coruptilor,indivizi care nu va iubiti tara unde v-ati nascut!!