Romanian Music Awards, la start

Piaţa Sfatului din Braşov va fi, în această seară, gazda unui eveniment aşteptat cu sufletul la gură de iubitorii muzicii din toată ţara: Romanian Music Awards 2011. Interesul pentru această manifestare este unul deosebit, dovadă fiind şi numărul mare de utilizatori care şi-au votat pe internet favoriţii nominalizaţi la diverse categorii ale concursului. Spectacolul va fi prezentat de Puya, câştigătorul de anul trecut al distincţiei „Best Male”, care va face pereche cu Cosmina Păsărin.

Vedetele de la malul mării, foarte apreciate atât pe plan naţional, cât şi peste hotare pentru super-hiturile lor, Inna, Alexandra Stan şi Andreea Bănică, se numără printre artiştii cu cele mai multe nominalizări. Astfel, la categoria „Best Female”, lupta se dă între Andreea Bănică - „Love In Brasil”, Corina - „No Sleepin’” Andra - „Something New”, Alexandra Stan - „Mr. Saxobeat” şi Inna - „Sun Is Up”.

Tot cu „Mr Saxobeat”, frumoasa constănţeancă Alexandra Stan, vedeta unui pictorial de senzaţie realizat, recent, pentru FHM Marea Britanie, mai intră în concurs la alte două categorii, „Best Dance” şi „Best Song”, „contracandidaţii” săi fiind: Inna - „Sun Is Up”, Play & Win - „Ya BB”, Sasha Lopez - „All My People”, Sunrise Inc - „Lickshot”, respectiv Akcent - „My Passion”, Andreea Bănică - „Love in Brasil”, ROA - „Ne Place” şi Smiley ft. Pacha Man - „Love Is For Free”.

Pe de altă parte, Inna, cea mai premiată artistă a ediţiei de anul trecut, mai bifează o nominalizare la secţiunea „Best Website”, cu pagina sa web, www.inna.ro, care va intra în competiţie cu www.akcentonline.com, www.andreeabanica.com, www.radiokiller.com şi www.smileyonline.ro.

COMPETIŢIE STRÂNSĂ La categoria „Best Album”, lupta este acerbă, fiind nominalizaţi unii dintre cei mai titraţi artişti: Iris - „12 Porţi”, Play & Win - „Change the World”, Puya - „Românisme II”, ROA - „Artificial” şi Smiley - „Plec pe Marte”.

„Best Male” îi are în prim-plan pe: Alex Velea - „One Shot”, Connect-R - „Ring The Alarm”, CRBL - „Românu\' n-are Noroc”, Guess Who - „Manifest” şi Smiley - „Love Is For Free” - ft. Pacha Man.

Cele mai apreciate videoclipuri ale artiştilor au fost nominalizate la categoria „Best Video”: Andreea Bănică - „Sexy”, Corina ft. JJ - „No Sleepin’”, Inna - „Club Rocker”, Lukone ft. DeMoga - „Allemasse” şi Smiley - „Dream Girl”. Debuturile răsunătoare ale cântăreţilor români au fost incluse la „Best New Act”: Amna - „Tell Me Why”, DJ Robert Georgescu ft. Lara - „Beside You”, Ellie White - „Nu Te Mai Caut”, ROA - „Ne Place”, Sunrise INC - „Lickshot”.

Cele mai bune prestaţii din concerte reunite sub egida „Best Live” le-au aparţinut unor nume sonore din industria românească: Direcţia 5, Iris, Loredana, Smiley şi Voltaj, în vreme ce DJ-i cei mai apreciaţi au fost nominalizaţi la „Best DJ”: DJ Andi (ft. Stella), DJ Sava, „Liviu Hodor ft. Tara, Nick Kamarera - Kalya (ft. Mike Diamondz) şi Sasha Lopez. Premiul de la categoria „Best Group” se dispută între formaţiile Akcent - „My Passion”, Deepcentral - „Music Makes Me Free”, DJ Project feat. Giulia - „Mi-e dor de…”, Fly Project - „Goodbye” şi Play & Win - „Ya BB”. Cel mai bun rapper va fi ales dintre nominalizaţii secţiunii „Best Hip-Hop”: Grasu XXL - „Azi Nu” (ft. Guess who), Guess Who - „Manifest”, Marc One ft. Cheloo - „We Don’t Care”, Puya - AmericanDrim (ft. Connect-R) şi Spike - „Realitate”. În cadrul altor două secţiuni importante, „Best Pop” şi „Best Rock”, lupta se va da între: Crush & Alexandra Ungureanu, Direcţia 5, Smiley, Voxis şi Xonia, respectiv Keo, Publika, Voltaj, Vunk şi Zero.