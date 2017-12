Românii, „arși“ la pompă! Carburanții, mai scumpi ca-n Vest!

08:45:55 / 09 Iulie 2014

si ce ?

si ce va mira ?nu stiati ca asa se va intimpla? ca si cu taxa pe stilp si cu certificate verzi etc. si este abia inceputul de concedii,vacante apoi va ramine asa caci ne vom obisnui insa as vrea sa stiu ce face tov. chiritoiu cel nasos de la concurenta sau inca mai verifica petromul la sortimentul de benzina cu plumb?asatia scumpesc cu 7 bani apoi reduc cu 2 bani si apoi scumpesc iar cu 5 bani caci trendul dolarului este in urcare chiar daca el scade nu asa ne-a spus cea mai desteapta femeie de la petrom tov. gheorghe?