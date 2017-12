Românii au un optimist nemotivat faţă de criză

Românii manifestă un optimism nemotivat faţă de criza economică, pentru că nu s-au mai confruntat cu o recesiune similară celei actuale, de aceea reacţia acestora în privinţa consumului este dificil de prevăzut, potrivit directorului executiv al Grupului de Economie Aplicată (GEA), Liviu Voinea. „După nouă ani de creştere economică, niciun consumator nu ştie cum se va comporta în condiţii de criză, pentru că nu are termeni de comparaţie. România a mai trecut prin două recesiuni, în anii \'90-\'92, respectiv \'96-\'97, dar atunci consumul era mic şi nu s-a resimţit. De aceea, este extrem de greu de prevăzut cum va reacţiona consumatorul\", a declarat Voinea, ieri, la seminarul \"Romania 2009 Retail Forum\". El a adăugat că prima jumătate a anului viitor va fi mai dificilă, în condiţiile în care românii nu vor mai putea folosi rezervele din 2008 pentru a putea trece de criză. \"Prima jumătate din 2010 va fi mai grea. În România suntem invadaţi de un val de optimism nemotivat şi ne pierdem pesimismul normal faţă de criză. Anul 2008 a fost unul foarte bun, iar în 2009 a existat fie un efect inerţial, o negare a crizei, fie o compensare a acesteia prin rezultatele din 2008, care nu vor mai exista anul viitor. Românii se vor orienta către preţuri mai mici pentru că au fost consumate resursele din 2008\", a spus Voinea. Potrivit reprezentantului GEA, o revigorare a pieţei nu se va face brusc, ci va exista un avans redus, în schimb va creşte şomajul, ceea ce va duce la scăderea consumului. Directorul executiv al Selgros România, Alexandru Vlad, prezent la conferinţă, estimează că 2010 va fi un an dificil pentru companiile de retail, cea mai mare scădere a vânzărilor urmând să o aibă produsele alimentare. Referitor la decembrie, luna cu o pondere de peste 20% din vânzările anuale ale unui lanţ de retail, Vlad a precizat că în acest an va fi mai slabă comparativ cu 2008.