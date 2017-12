Românii care stau şase luni în străinătate vor face testul HIV/SIDA

Ministerul Sănătăţii Publice, împreună cu alte autorităţi şi Centrul Român HIV/SIDA, pregătesc un act normativ care să îl completeze pe cel existent prin care orice persoană care stă mai mult de şase luni în străinătate trebuie să facă obligatoriu, la revenirea în ţară, testul HIV/SIDA. \'\'Deşi există un ordin de ministru în acest sens, prin care persoanele care lucrează mai mult de şase luni în străinătate trebuie să facă testarea sub îndrumarea unui consilier, puţini respectă acest act. Totuşi, statisticile arată că riscul cel mai mare de transmitere a infecţiei apare la cei care stau mai mult de şase luni în străinătate, respectiv 4,64%, adică doi din 46 de investigaţi\'\', a declarat profesorul Adrian Streinu Cercel. Anual, două milioane de români pleacă să muncească în străinătate, iar la revenirea în ţară sînt depistate tot felul de boli infecţioase. Pe lîngă hepatita B şi C, românii care lucrează afară \'\'aduc cu ei şi subtipul B al virusului HIV, altul decît cel existent în România\'\', a mai spus medicul. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că în această toamnă vor fi redactate, împreună cu specialişti din Ministerul Internelor şi Poliţia de Frontieră, normele privind efectuarea obligatorie a testelor pentru persoanele respective. Nicolăescu a precizat că incidenţa cazurilor de HIV a fost mai mică în 2006 decît în 2002 şi a apreciat că această tendinţă descrescătoare caracterizează şi anul în curs. \"În momentul de faţă, în România, se înregistrează peste 10.000 de bolnavi de SIDA şi 6.000 de purtători ai virusului HIV\", a declarat ministrul. Statisticile pentru HIV arată că Bucureştiul este zona cea mai afectată, înregistrîndu-se peste 500 cazuri. În ceea ce priveşte SIDA, sînt raportate peste 500 de cazuri în Bucureşti, Giurgiu şi Constanţa. La nivel mondial, la sfîrşitul anului 2006, aprox. 39,5 milioane de oameni sufereau de HIV/SIDA, iar 2,9 milioane de persoane au murit de acest sindrom, 380.000 dintre aceştia fiind sub 15 ani.