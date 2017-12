Rudele deputaţilor, pe post de şefi de cabinet sau consilieri

O dovadă clară că în România nepotismul a devenit din ce în ce mai înfloritor este că, într-un document oficial, se arată că cel puţin 23 de parlamentari şi-au angajat rudele la birourile parlamentare din teritoriu pentru ca beneficiile financiare puse la dispoziţie de Camera Deputaţilor să rămână în familie. Printre funcţiile puse la dispoziţia rudelor de deputaţii în funcţie se numără şefi de cabinet, consilieri, experţi, referenţi sau şoferi. Un exemplu concret sunt deputaţii din partea minorităţilor naţionale, cum sunt Mircea Grosaru, care a angajat-o ca şefă de cabinet pe soţia sa, Ioana Grosaru şi Miron Ignat, care o are drept angajată, pe lângă alte două persoane, pe Irina Ignat. Nici parlamentarii PDL nu se lasă mai prejos, astfel că deputatul PDL de Botoşani Stelică Iacob Strugaru îl are angajat la biroul parlamentar pe Radu Iacob Strugaru, iar deputatul PDL Ioan Timiş are trei angajaţi ai biroului parlamentar între care şi soţia sa, Bianca Timiş. Şi din partea UDMR, deputatul de Mureş Kerekes Karoly a angajat-o la biroul său parlamentar pe Kerekes Szilard în calitate de consilier. Şirul nepotismelor din birourile parlamentare poate continua, însă o altă concluzie reieşită din document este că salariile unor angajaţi de la birourile din teritoriu sunt mai mari chiar decât remuneraţiile deputaţilor care i-au angajat. În topul celor mai bine plătiţi consilieri parlamentari se află Mariana Luiza Cravetz, cu 7.257 de lei, angajată la biroul parlamentar al deputatului PDL de Timiş Gheorghe Ciobanu, care a beneficiat în februarie de o indemnizaţie de 4.906 de lei, urmată de Vlad Bozga, cu 6.916 de lei, consilier la biroul parlamentar al deputatului PDL, Eftemie Stelian Ghiţă, care a avut în februarie o indemnizaţie netă de 4.906 de lei. Pe locul trei se află Carmen Mihaela Nica, cu 6.726 de lei, consilier parlamentar al deputatului PNL Cristian Adomniţei, cu o indemnizaţie netă în februarie de 4.967 de lei.