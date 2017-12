Salarii de cinci ori mai mici decât media UE

Companiile din vestul şi din centrul ţării se confruntă cu un deficit major de personal, mulţi români alegând să plece la lucru în străinătate sau să migreze către alte companii, pentru beneficii în plus sau pentru o mărire simbolică de salariu, spune administratorul Asociaţiei Job Sibiu, Marius Ciucă - „Piaţa din Sibiu este foarte dinamică, la fel ca în Arad şi Timişoara, unde s-a dezvoltat foarte mult zona industrială. Practic, toate aceste companii sunt în război, dacă ne referim la recrutarea forţei de muncă. Ele concurează cu companiile din oraş, dar şi cu cele din zona Transilvaniei“. În prezent, România are aproape cel mai mic salariu minim din Europa (205 euro), câştigat de o treime dintre cei 4,5 milioane de angajaţi din România. Un angajat din România are, în medie, o leafă de cinci ori mai mică decât media comunitară.