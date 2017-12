„Salariul ASF, ca RCA - exorbitant și nejustificat“

COTAR și celelalte patronate din transport care au protestat în decembrie 2015 împotriva ASF & asigurătorilor sunt băieți de treabă. Miercuri, 17 august, și-au înregistrat cererea de miting la Primăria Municipiului București. Pentru că da, în caz că nu știai, lupta împotriva sistemului are nevoie de autorizație, în România (și nu numai). „Din respect pentru toate familiile cu copii mici, am vrut să evităm data de start a anului școlar (12 septembrie - n.r.). Spre deosebire de finele lui 2015, acest protest nu se va desfășura doar în București, ci va bloca toată țara, fiind posibil să se prelungească pe termen nedefinit“, spune președintele COTAR, Vasile Ștefănescu. El reamintește autorităților că Guvernul și Parlamentul se află în slujba cetățeanului român, având obligația de a proteja industria autohtonă - „Despre ASF... ne-am convins. Apără doar multinaționalele din asigurări, cele care finanțează salariile direct proporționale cu prima RCA, adică exorbitante și nejustificate“.Oamenii au și două propuneri pentru Guvern, prima și cea mai simplă fiind utilizarea Legii 21/1996, care permite intervenția în economie, în împrejurări speciale (de genul „moare o industrie, bă!“). E intervenționism finuț, nu d-ăla comunist de primă mână cu care Guvernul Cioloș e super-obișnuit. Deci n-ar fi ceva foarte complicat. În fine, transportatorii cer înghețarea primelor RCA la valorile medii calculate de ASF pentru iunie 2016; sunt prețuri care, conform arbitrului pieței asigurărilor, oferă stabilitate financiară și stau la baza relansării pieței de profil. Intervenția ar dura șase luni, potrivit legii, cu posibilitatea de prelungire (plus trei luni), și - atenție! - Consiliul Concurenței trebuie să avizeze manevra. O a doua cerere a COTAR & Co. este adoptarea rapidă a legii RCA. Simplu și la obiect. „Nu mai acceptăm bâlbâieli și nici promisiuni. Noi nu dăm jos guverne și nici nu punem guverne, nu-i scopul nostru. Pur și simplu nu mai putem fi bătaia de joc a asigurătorilor“, conchide Ștefănesu.