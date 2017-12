Sănătate: nou ministru - vechi probleme! Vești proaste pentru Constanța!

Noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, și-a făcut apariția pentru prima dată în postura de demnitar, la prima sa conferință de presă. Nimic nou! El n-a făcut altceva decât să spună ceea ce au declarat cam toți miniștrii Sănătății de până acum. A repetat chiar, în discursul său, afirmații recente ale fostului ministru demisioar, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, pesemne pentru că este de acord cu proiectele anunțate în mare parte de predecesorul său. Bolnavii nu au medicamente, avem nevoie de investiții în infrastructură, problema infecțiilor nosocomiale trebuie rezolvată cumva, bolnavii nu trebuie să plătească nimic în spitale etc. Din păcate, în ceea ce privește construcția spitalelor regionale, s-ar părea că județul nostru nu este pe lista sa de priorități. Demnitarul a menţionat că a discutat cu europarlamentarul Corina Creţu şi cu reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării şi că sunt vizate, pentru construirea de spitale regionale, județele Cluj, Iaşi şi Craiova. Deși, în trecut, Constanța se afla pe lista de priorități, în contextul în care vorbim despre un oraș turistic, unde vara populația se dublează sau chiar se triplează, se pare că ministrul fie a omis, fie pur și simplu nu consideră că am avea nevoie de încă un spital. Trebuie precizat, de asemenea, că județul nostru este printre puținele din țară care nu are un spital materno-infantil, fapt care nu face altceva decât să supraaglomereze Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Ministrul trebuie să știe, de asemenea, că avalanșa de cazuri din Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) duce la epuizarea cadrelor medicale, și ele în număr insuficient, dar și la creșterea timpului de așteptare a pacienților. Nu este posibil ca într-o UPU un pacient să fie pus pe așteptarea chiar și 12 ore: poate justificat, poate nu; că vorbim de cod roșu, galben, portocaliu sau orice altă culoare. Se știe prea bine de abuzul bolnavilor care preferă UPU pentru orice problemă de sănătate, însă cadrele medicale trebuie să admită că sunt și situații mai grave care nu ar trebui să fie puse pe așteptare ore. Nu poți să lași un pacient să stea ore în șir pe o ”bucată” de pat; până la urmă, el poate fi trimis acasă și liniștit că nu are nimic: dar nu după 3-4 până la 12 ore. Trebuie făcut ceva, și poate o soluție ar fi înființarea mult așteptatului spital regional la Constanța, într-un oraș care devine practic capitala țării, vara, în plin sezon estival.