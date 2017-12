Sărbătoarea tradiţiilor turco-tătare, la final

Cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional al Portului, Dansului şi Cântecului Popular Turco-Tătar, organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa şi susţinerea Ministerului Culturii şi a Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Guvernului României, a ajuns la final. Sâmbătă, în cea de-a doua seară a festivalului, publicul numeros aflat la Teatrul de Vară „Soveja” s-a delectat cu dansurile, cântecele, obiceiurile şi tradiţiile turco-tătarilor. Pe lângă ansamblurile de cântece şi dans tătăresc din România, la festival au participat sute de artişti din Crimeea, Bulgaria, Macedonia, Turcia şi Kazahstan. Printre cei prezenţi la eveniment s-au aflat preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, senatorii PSD Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga, viceconsulul Republicii Turcia la Constanţa, Ozgen Topcu, şi unul dintre liderii tătarilor crimeeni, Ali Hamzin.

KUREŞ, LUPTE TRADIŢIONALE TĂTĂREŞTI După luptele tradiţionale tătăreşti - Kureş, desfăşurate în Parcul Tăbăcărie şi câştigate, şi anul acesta, de Denis Gelil, festivalul a continuat pe scena Teatrului „Soveja“. Ansamblurile au încântat publicul, pe rând, cu momente artistice deosebite şi frumoase costume tradiţionale, în ton cu specificul zonei din care provin.

MUZICĂ, DANS ŞI COSTUME TRADIŢIONALE Fanfara otomană Mehter din Bursa, Turcia, a deschis seria momentelor artistice de pe scenă. Ansamblul Asabay din Bulgaria a continuat spectacolul cu dansurile populare ale tătarilor din sudul Dunării, iar membrii ansamblului Karasu din Medgidia au încântat publicul cu dansurile, cântecele şi costumele lor, fiind urmaţi de artişti din Kazahstan, Crimeea şi Macedonia. Momentul artistic al ansamblului Can Su din Techirghiol a precedat festivitatea de premiere a participanţilor.

SOLIDARITATE ŞI UNITATE ETNICĂ Preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep, prezent pe scenă la acordarea distincţiilor festivalului - diplome şi menţiuni de onoare -, s-a adresat publicului: „Tinerii pe care i-aţi văzut pe scenă reprezintă o parte din viitorul nostru, iar eu cred că tradiţiile noastre sunt pe mâini bune, în viitor. Ca de fiecare dată, fac din nou apel la o cât mai bună înţelegere între noi şi mai mult ajutor reciproc. Am rămas cam 40.000 de tătari în Dobrogea. Chiar dacă nu prea avem natalitate, compensăm prin calitate. Eu cred că suntem cea mai puternică comunitate turco-tătară din lume, cu o organizare şi o unitate extraordinare. De la an la an, ne cunoaştem din ce în ce mai bine, devenim din ce în ce mai bine structuraţi şi ne implicăm din ce în ce mai mult în astfel de evenimente”.

La festivitatea de premiere a participanţilor, alături de reprezentanţii numeroaselor grupări artistice şi lideri ai comunităţii turco-tătare, au fost prezenţi şi senatorii PSD Alexandru Mazăre şi Nicolae Moga, distinşi cu diplome de onoare, înmânate de către preşedintele UDTTMR, Gelil Eserghep .

„NESTEMATĂ CULTURALĂ” Invitat pe scenă, senatorul Alexandru Mazăre a declarat: „În timp ce urmăream spectacolul, mă gândeam că noi, dobrogenii, trebuie să fim mândri de faptul că în acest spaţiu există comunitatea turco-tătară, o comunitate cu un bagaj cultural fantastic. Ansamblul acesta de tradiţii, de obiceiuri, de cântece, de dansuri, de porturi constituie o nestemată care îmbogăţeşte şi înnobilează în mod unic patrimoniul cultural al României. Vă felicit din suflet pentru felul în care ştiţi să menţineţi şi să păstraţi aceste valori!”.

La rândul său, senatorul Nicolae Moga i-a adresat felicitări în limba turcă preşedintelui UDTTMR, Gelil Eserghep, lăudând totodată organizarea şi frumuseţea festivalului.

Spectacolul a continuat până aproape de miezul nopţii, cu reprezentaţiile ansamblurilor Yildizlar din Mihail Kogălniceanu, Vatan Halk din Bursa, Karadeniz din Constanţa, ale dansatorilor din Kazahstan, ansamblurilor artistice ale Universităţii din Yalova, din Eskişehir şi ale dansatorilor din Crimeea.