Şase echipe se bat la promovare în Seria Nord

Rezultatele înregistrate în etapa a 13-a a Campionatul Judeţean de fotbal au micşorat distanţa dintre locul 1 şi locul 6 în Seria Nord. Lidera n-a jucat, Siliştea a pierdut derby-ul etapei cu Vulturu, iar Săcele a cedat la scor pe teren propriu în faţa echipei din Mircea Vodă! Vine tare din urmă Steaua Dorobanţu, amintind de fosta Viitorul, care juca în urmă cu 7-8 ani în eşalonul al treilea. În Seria Sud, formaţiile din Pecineaga, Mangalia şi Negru Vodă rămîn cele mai bune dintre echipele cu drept de promovare, GSIB reuşind să urce pe locul 4 după victoria în faţa Recoltei.

Rezultatele etapei - Seria NORD: Viitorul Vulturu - Steaua Speranţei Siliştea 1-0 (Pastea 28); Viitorul Tîrguşor - Steaua Dorobanţu 0-7 (Trocin 17, Gh. Marin 26, Oborogeanu 48, 59, Lăzărescu 78, 85, Pitorac 83); Viitorul Fîntînele - Ulmetum Pantelimon 3-3 (Bunea 6, 30, Zăbavă 45 - N. Toma 15, C. Cucu 17, Ardeleanu 75); Voinţa Săcele - Dacia Mircea Vodă 0-4 (Croitoru 71, Trestianu 76, M. Vasile 81, Totrică 87); Sport Club Horia - Pescăruşul Gîrliciu 1-1 (Pisică 68 - D. Răducan 18); Dunărea Ciobanu - Voinţa Siminoc 1-4 (G. Lungu 51 - Zamă 12, 54, Neagoe 50, 75); Dunaris Topalu - Sportul Tortomanu 1-4 (N. Ion 53 - V. Popa 7, R. Bucur 43, Negulete 78-pen, Mărgean 88). Gloria Seimeni a stat. Clasament: 1. Seimeni 28p (12j); 2. Siliştea 27p; 3. Vulturu 27p (12j); 4. Săcele 25p (12j); 5. Dorobanţu 24p (12j); 6. Siminoc 24p (12j); 7. Tortomanu 19p (12j); 8. Gîrliciu 19p (12j); 9. Topalu 16p; 10. Mircea Vodă 15p (11j); 11. Fîntînele 13p (12j); 12. Horia 13p (12j); 13. Ciobanu 9p; 14. Pantelimon 7p (12j); 15. Tîrguşor 3p (12j).

Seria SUD: GSIB Mangalia - Recolta Negru Vodă 3-1 (Cadîr 5, Duţu 82, Troacă 87 - Sîrboiu 54); AS Independenţa - Sacidava Aliman 1-0 (Parfene 51); Sport Prim Oltina - Avîntul Comana 3-2 (G. Plăcintă 10, 40, N. Grigore 85 - M. Ilie 15, 73); Trophaeum Adamclisi - CS II Eforie 0-1 (V. Bejan 78); Viitorul II Cobadin - Marmura Deleni 2-0 (Ismail 63, A. Leonte 83); Inter Ion Corvin - Viitorul Pecineaga 3-4 (Caracostea 65, Codreanu 85, 90 - Drăghici 26, Gheorghiu 40, Olaru 65, 70); Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni 2-2 (C. Guriţă 2, 23 - C. Ursariu 78, M. Nedelcu 85); Gloria II Băneasa - Unirea Topraisar 3-2 (Salih 13, Culeafă 47, 80 - Ianoş 2, 35). Clasament: 1. Gloria II Băneasa 32p (12j); 2. Viitorul II Cobadin 30p; 3. Pecineaga 29p (12j); 4. Mangalia 24p; 5. Negru Vodă 22p; 6. CS II Eforie 22p; 7. Mereni 20p; 8. Oltina 19p; 9. Adamclisi 18p; 10. Deleni 15p; 11. Topraisar 14p (12j); 12. Comana 13p; 13. Aliman 10p; 14. Chirnogeni 9p (12j); 15. Ion Corvin 9p; 16. Independenţa 9p. În clasament este inclus şi rezultatul restanţei Gloria II Băneasa - Viitorul II Cobadin, din etapa a 8-a, cîştigată de gazde cu scorul de 4-2. O altă restanţă, Viitorul Pecineaga - Gloria II Băneasa, a fost reprogramată pentru data de 28 noiembrie, ora 14.00, pe teren neutru, la Techirghiol.