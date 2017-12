S-au stabilit semifinalele Cupei României la handbal feminin

CSM Bucureşti şi HCM Baia Mare se vor înfrunta în semifinalele turneului Final 4 al Cupei României, iar în cealaltă partidă vor juca HCM Roman şi Dunărea Brăila, a anunţat, luni, Federaţia Română de Handbal.

Turneul Final 4 al Cupei României va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 20-21 mai. Cine va câştiga competiţia va avea asigurat locul în cupele europene.

CSM Bucureşti şi HCM Baia Mare se vor afla faţă în faţă pentru a patra oară în acest sezon, scorul fiind favorabil echipei pregătite de Aurelian Roşca, scor 2-1. Baia Mare s-a impus în Supercupa României şi în returul din Liga Naţională, în timp ce formaţia bucureşteană a câştigat în turul LN, succes care avea însă să cântărească foarte mult în economia campionatului.

"Probabil că HCM - CSM este adevărata finală a Cupei României. Din păcate pentru spectacolul care putea fi acest meci se joacă în semifinale. Vom evolua în faţa celei mai bune echipe din Europa a momentului, în faţa căreia am câştigat însă de două ori în acest sezon. Sperăm să câştigăm şi acest joc şi până la urmă să încheiem cu bine un final de drum. Trebuie să fim realişti, în Baia Mare nu va mai fi sezonul următor aceeaşi echipă pe care am avut-o în acest an competiţional. Ne dorim să încheiem cu un rezultat important un sezon care a fost la înălţime, inclusiv cu o prezenţă în sferturile de finală ael Ligii Campionilor", a declarat Daniel Kotecz, directorul sportiv al HCM Baia Mare, pentru ProSport.

Dunărea Brăila şi HCM Roman s-au confruntat până în ultima etapă pentru o clasare între cele mai bune patru formaţii ale Ligii Naţionale. Brăila a câştigta bătălia în campionat după o victorie cu 21-15 chiar în ultima etapă a sezonului.

"La prima vedere pare un adversar mai uşor, dar cum spunem noi, spune şi Roman. Cu siguranţă va fi însă mult mai dificil acest joc decât cel din campionat, în condiţiile în care avem două jucătoare în minus. Ada Moldovan a devenit liberă de contract, iar Adina Brot a rămas însărcinată. Pentru Dunărea Brăila este foarte bine că a ajuns aici, suntem în primele patru echipe atât în Liga Naţională, cât şi în Cupa României. Obiectivul este mai mult decât atins", a declarat antrenorul echipei Dunărea Brăila, Costică Buceschi, pentru ProSport.