Scarlett Johansson îşi va lansa albumul de debut

Actriţa americană, desemnată, nu de puţine ori, una dintre cele mai sexy femei din lume, şi-ar dori să facă impresie bună şi în muzică. Cum Scarlett Johansson s-a bucurat de ajutorul unor nume mari ale muzicii, tînăra ar putea începe şi o carieră de succes în muzică. Tom Waits a dat undă verde albumului de debut al lui Scarlett Johansson, intitulat “Anywhere I Lay My Head” şi va fi lansat pe data de 20 mai. Actriţa a cerut ajutorul unor prieteni celebri, printre care David Bowie, pe care Scarlett Johansson l-a întîlnit la o petrecere şi acesta şi-a împrumutat vocea sa unică la două piese, “Falling Down” şi “Fannin\' Street”. Şi chitaristul trupei Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner şi membrii formaţiei Celebration şi-au mai adus contribuţia la acest album, produs de Dave Sitek, la rîndul său membru al trupei new-yorkeze TV On The Radio. Pe album şi-a făcut loc şi o piesă originală, intitulată “Song for Jo”. Nu sînt prevăzute concerte prin care Scarlett Johansson să îşi promoveze albumul de debut.