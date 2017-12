Scenariul privind preţul la gaze, gata într-o lună!

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) analizează mai multe scenarii privind evoluţia preţurilor la gaze şi electricitate pentru populaţie, estimând că acestea ar putea fi finalizate în noiembrie, pentru gaze, respectiv în decembrie. Pe segmentul gazelor sunt luate în calcul mai multe scenarii, iar preşedintele ANRE, Dan Iulius Plaveti, speră ca analiza să fie finalizată luna viitoare. „Noi nu facem speculaţii pe această temă. În momentul când vom avea o variantă clară, în care vom ţine cont de gradul de suportabilitate, atunci sigur veţi fi anunţaţi”, a declarat Plaveti. Întrebat dacă există şanse, cu datele din prezent, ca preţul la gaze să scadă, Plaveti a răspuns negativ. “Cu datele din prezent nu, pentru că importul s-a scumpit de la 290 dolari, ultimul preţ luat în calcul, la 380 de dolari pe mia de metri cubi”, a spus şeful ANRE. Evoluţia preţului gazelor de import este aferentă intervalului iunie 2009-octombrie 2010. Referitor la preţul la electricitate, şeful ANRE a răspuns că instituţia pe care o conduce face, la fiecare sfârşit de an, o analiză pentru acest segment. “Dacă la gaz suntem mai aproape de a finaliza ceva, la energie abia am început, pentru că se face în final de an, când primim raportări. Sper ca în decembrie să avem nişte rezultate, dar nu mai devreme de luna decembrie”, a spus Plaveti. El a explicat că deciziile privind preţurile la energie şi gaze sunt luate după finalizarea analizelor aferente. Preţurile la gaze şi energie nu au suferit modificări în acest an. Tariful gazelor naturale a scăzut cu 5% la 1 iulie 2009, după ce, la 1 mai, a fost redus cu 3%, iar preţul plătit de populaţie pentru electricitate a fost menţinut şi în 2009. Pe de altă parte, fostul ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a declarat că preţul gazelor s-ar putea modifica, mai exact înregistrându-se o creştere cu până la 7%. Romgaz a precizat, însă, că nu va cere până în 2011 ANRE majorarea tarifelor la gaze. Directorul general adjunct al Romgaz, Francisc Toth, a explicat că dacă va creşte tariful la gaze, va creşte cu foarte puţin.