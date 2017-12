Scuze penibile din partea lui Piţurcă

Înfrângerea clară din meciul cu Olanda, scor 0-4, înregistrată marţi seară, la Amsterdam, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din 2014, dar mai ales evoluţia penibilă a tricolorilor, nu l-a afectat pe Victor Piţurcă. Selecţionerul a găsit scuze penibile, dând vina pe jucătorii de la Steaua, în timp ce celor mai slabi jucători din dubla cu olandezii şi maghiarii, Bogdan Stancu şi Grozav, le-a găsit scuze.

„Când pierzi cu 4-0 nu prea sunt multe de spus. Am primit goluri nepermis de uşor. Am alergat, am făcut tot ce am putut în teren, am făcut presing, dar aşa se întâmplă când joci împotriva unei echipe mari şi greşeşti. Jucătorii care au făcut parte din lotul echipei naţionale nu sunt foarte bine puşi la punct din punct de vedere fizic. Cei de la Steaua au obosit după cele patru meciuri grele din UEFA Europa League. În primul rând, nu s-au ridicat la nivelul fizic la care ar fi trebuit să se ridice. Vinovaţi suntem cu toţii, dar în primul rând sunt eu. Nu am ce să îmi reproşez în alcătuirea formulei de start, pentru că aşa pregătisem meciul înaintea celui cu Ungaria. Puteau fi alţi jucători şi să pierdem la un alt scor. Bogdan Stancu este un vârf în formă la echipa de club, aleargă foarte mult. Şi el şi Grozav au făcut un efort foarte mare în faţă, dar s-au lovit de adversari puternici”, a spus Piţurcă, adăugând că nu intenţionează să demisioneze: „Nu putem să ne dăm demisia aşa uşor. Avem un contract, suntem în cărţile calificării, trebuie să facem un lot puternic pentru viitoarele preliminarii. La nivelul acesta, cu siguranţă vom mai pierde jocuri, dar în momentul de faţă suntem bine. Ştim cu toţii ce fel de oameni şi caractere sunt în România”. Postul său a fost confirmat de preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu: „Eu îmi cer scuze faţă de suporterii români pentru situaţia jenantă în care i-am pus, în special la Amsterdam. Săptămâna viitoare, Victor Piţurcă va anunţa care este proiectul în continuare pentru aceste calificări. Noi mizăm că locul al doilea este în continuare realizabil. Piţurcă rămâne în continuare. Are un obiectiv fixat pentru 2016. Am spus de atâtea ori că tot ceea ce se întâmplă înainte de 2016 este un bonus. Aşa că trebuie să avem puţină răbdare”, a spus Sandu.

CALCULE PENTRU BARAJ. Selecţionerul s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate înregistrat la Istanbul între contracandidatele României, Turcia şi Ungaria, scor 1-1. „Este un rezultat bun pentru noi, pentru că există meciul direct cu Ungaria. Dacă vom putea să câştigăm, vom trece pe locul al doilea, însă vor fi meciuri teribile cu ungurii şi turcii. În momentul de faţă, suntem obligaţi să câştigăm cu Ungaria la Bucureşti, pentru a trece pe locul al doilea”, a subliniat Piţurcă.