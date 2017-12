Secretele lui Bruno Mars

Cântăreţul Bruno Mars este cunoscut nu doar pentru muzica sa, ci şi pentru coafura lui impresionantă. Însă pentru a ajunge la celebra coafură, efortul implică nu neapărat multă energie, ci ingrediente… speciale. Acesta ar folosi o reţetă pe bază de margarină, care mai include fructe de pădure şi chipsuri, pentru a da volum coafurii sale. ”Nu pot să vă dau reţeta exactă folosită de expertul meu în coafură, dar conţine multă margarină, fructe de pădure şi sucul lor şi, în mod surprinzător, chipsuri Popchips. Astfel, părul meu stă aşa cum vreau eu, pentru o vreme”, a declarat cât se poate de serios Bruno Mars.

Peter Gene Hernandez, născut pe 8 octombrie 1985, cunoscut sub numele de scenă Bruno Mars, este un cântăreţ, compozitor şi producător muzical american, care i-a avut ca modele pe Little Richards, Elvis Presley şi Michael Jackson. Graţie albumului său de debut, ”Doo-Wops & Hooligans”, lansat în octombrie 2010, ce include piese precum ”Just the Way You Are” sau ”Grenade”, Bruno Mars a primit şapte nominalizări la premiile Grammy în 2011, impunându-se la categoria Cel mai bun cântăreţ pop.