Sepsi, trei puncte mari pentru salvare

În prima partidă din etapa a 11-a a play-out-ului Ligii 1 Betano la fotbal, Sepsi Sf. Gheorghe a câştigat, vineri seară, cu scorul de 2-1 (I. Fulop 6, Ursu 52 / Leca 16), întâlnirea cu ultima clasată, Juventus Bucureşti. Sepsi a obţinut o victorie extrem de importantă, fiind tot mai aproape de menţinerea în primul eşalon.

Programul celorlalte partide din etapa a 11-a din play-out - sâmbătă, 19 mai, ora 21.45: Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti; duminică, 20 mai, ora 17.00: FC Voluntari - FC Botoșani; luni, 21 mai, ora 20.45: ACS Poli Timişoara - Gaz Metan Mediaş. Meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport, Telekom Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Dinamo 44p (20-9), 8. Sepsi 32p (20-12), 9. Botoșani 32p (8-8), 10. Chiajna 26p (8-9), 11. Mediaș 25p (14-12), 12. Voluntari 24p (11-15), 13. Timișoara 22p (8-13), 14. Juventus 16p (6-16).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a, Chindia Târgovişte. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.