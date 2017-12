Simona Halep merge la Turneul Campioanelor

Eliminată în turul al treilea la US Open, Simona Halep a fost ajutată de jocul rezultatelor, după ce toate contracandidatele sale în lupta pentru supremația în clasamentul WTA au fost eliminate până în faza sferturilor. Astfel, tenismena constănțeană își va păstra locul secund în ierarhia mondială și după ultimul turneu de Mare Șlem al anului, chiar dacă nu și-a apărat punctele cucerite anul trecut, când s-a oprit în optimi. Poziţia sa era ameninţată de patru sportive - Petra Kvitova (Cehia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Maria Şarapova (Rusia) şi Eugenie Bouchard (Canada). Radwanska (locul 5 WTA) a cedat încă din turul secund, Kvitova, locul 4 WTA, a fost învinsă în turul al treilea, iar Şarapova, locul 6 WTA, și Bouchard, locul 8 WTA, au părăsit competiția în optimi.

În plus, grație rezultatelor înregistrate la US Open, Halep este ca și calificată la Turneul Campioanelor, competiție la care vor fi prezente cele mai bune opt tenismene din lume în acest an. Întrecerea este programată în perioada 15-25 octombrie, la Singapore, și este dotată cu premii în valoare totală de 6,5 milioane de dolari. Înainte de US Open, constănțeanca se afla pe locul secund în clasamentul din 2014, cu 5.060 de puncte, fiind devansată doar de rusoaica Maria Șarapova, cu 5335p. Pentru prezența în turul al treilea, sportiva în vârstă de 22 de ani va primi încă 130 de puncte, iar pentru că nicio sportivă din Top 10, cu excepția Serenei Williams, nu a trecut de optimi, nu poate ieși din primele opt poziții din acest an. Constănțeanca speră să mai adune puncte importante până la finalul anului, următoarea competiție la care va lua startul fiind turneul de la Guangzhou (China), dotat cu premii în valoare totală de 500.000 de dolari, care va începe pe 15 septembrie. Este pentru prima dată după 16 ani când România va avea o reprezentantă la Turneul Campioanelor. Ultima sportivă din țara noastră prezentă la întrecerea de gală a finalului de an a fost Irina Spîrlea, care în 1997 și 1998 a ajuns până în faza semifinalelor, fiind eliminată de Jana Novotna, respectiv Martina Hingis.

Ultimul reprezentant al României rămas în cursă la US Open, Horia Tecău, a fost eliminat în optimile probei de dublu masculin. Constănțeanul și partenerul său, Jean-Julien Rojer, favoriți nr. 9, au ratat calificarea în sferturile de finală, după ce au pierdut în fața spaniolilor David Marrero și Fernando Verdasco, cap de serie nr. 7, scor 6-3, 6-2, după o oră şi trei minute.

UN NOU RECORD PENTRU DJOKOVIC. Liderul clasamentului mondial ATP, sârbul Novak Djokovici, s-a calificat pentru a 22-a oară consecutiv în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, după ce l-a învins în optimi la US Open pe germanul Philipp Kohlschreiber, scor 6-1, 7-5, 6-4. Ultimul turneu major la care nu a ajuns în sferturi a fost cel de la Roland Garros, din 2009, unde a pierdut în turul trei chiar în faţa lui Kohlschreiber. Djokovici nu a pierdut niciun set în cele patru meciuri disputate la Flushing Meadows. Sârbul va lupta pentru un loc în sferturi cu britanicul Andy Murray, cap de serie nr. 8, care l-a învins în optimi, scor 7-5, 7-5, 6-4, pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, al nouălea favorit. Într-un alt sfert de finală, elveţianul Stanislas Wawrinka, cap de serie nr. 3, învingător în fața spaniolului Tommy Robredo, al 16-lea favorit, scor 7-5, 4-6, 7-6 (7), 6-2, va da piept cu japonezul Kei Nishikori, cap de serie nr. 10, care a trecut de canadianul Milos Raonici, al cincilea favorit, scor, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (6), 7-5, 6-4.

La feminin, americanca Serena Williams, nr. 1 mondial şi dublă deţinătoare a trofeului, s-a calificat în sferturi, după ce trecut în optimi de estona Kaia Kanepi (Estonia), scor 6-3, 6-3, și se va duela pentru un loc în semifinale cu italianca Flavia Pennetta, cap de serie nr. 11, învingătoare în fața australiencei Casey Dellacqua, favorita nr. 29, scor 7-5, 6-2. Într-un alt sfert de finală, rusoaica Ekaterina Makarova, cap de serie nr. 17, care s-a impus în disputa cu canadianca Eugenie Bouchard, cap de serie nr. 8, o va întâlni pe Victoria Azarenka (Belarus), a 16-a favorită, care a eliminat-o pe Aleksandra Krunici (Serbia), scor 4-6, 6-4, 6-4.