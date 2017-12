Sistemele informatice pentru colectarea TVA şi a accizelor vor funcţiona la 1 ianuarie

Sistemele informatice pentru monitorizarea încasărilor din TVA şi accize vor fi funcţionale la 1 ianuarie, în condiţiile în care testarea acestora a fost finalizată şi informaţiile au fost introduse în bazele de date, au declarat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. "Bazele de date pentru cele două sisteme au fost încărcate, la 1 decembrie pentru aplicaţia VIES (n.r. - VAT International Exchange Systhem), şi la 15 decembrie pentru aplicatia SEED. La data aderării, administraţia română va fi capabilă să schimbe informaţii referitoare la TVA şi accize cu toate statele membre. Toate aplicaţiile au fost dezvoltate şi testate", au afirmat reprezentanţii ministerului. Sistemul VIES (VAT International Exchange Systhem) asigură schimbul de informaţii cu statele membre ale UE privind TVA, iar sistemul SEED (System of Exchange of Excise Data) vizează accizele. Aceste sisteme sînt importante pentru o ţară care aderă la UE pentru că piaţa comună are reguli stricte în ceea ce priveşte TVA şi accizele, iar aceste două taxe reprezintă baza sistemului utilizat la calculul contribuţiei statelor membre la bugetul Uniunii.

Sistemele IT pentru administrarea fiscală asigură inter-operabilitatea cu cele din restul statelor membre ale UE, prin intermediul acestora urmînd să fie realizate schimburi de informaţii şi controale multilaterale în scopul evitării fraudei fiscale în domeniul TVA şi al accizelor. Reprezentanţii MFP au menţionat că, în perioada septembrie - octombrie, a avut loc verificarea inter-operabilităţii pentru aplicaţia VIES, cu Spania, Ungaria şi Finlanda. La sfîrşitul fiecarei sesiuni, cu fiecare stat membru, a fost realizat cîte un raport de test, de către fiecare echipă. Rapoartele au fost trimise pentru informare şi validare la Centrul Fiscalis al Comisiei Europene, toate testele fiind încheiate cu succes.

Iniţial, domeniul finanţelor primise steguleţ roşu

În ceea ce priveşte accizele, sistemul informatic a fost modificat la nivelul UE, astfel că toate statele membre au testat, din nou, în noiembrie, funcţionarea acestuia. Serviciul Central de Legături va acţiona în calitate de reprezentant autorizat al administraţiei fiscale române pentru realizarea schimbului de informaţii privind operaţiunile intracomunitare realizate cu administraţiile fiscale ale celorlalte state membre din UE. Pentru introducerea celor două sisteme informatice în România au fost stabilite mai multe etape, iar la începutul lunii iulie a început să funcţioneze programul pilot. Verificarea funcţionării sistemelor informatice privind colectarea TVA şi a accizelor a început la 3 iulie, prima testare fiind realizată cu sistemul central al Comisiei Europene (CE), de la Bruxelles.

Domeniul finanţelor a primit steguleţ roşu în raportul CE de la jumătatea lunii mai, întrucît România înregistra întîrzieri în aplicarea acestor sisteme informatice. Raportul CE de la finele lunii septembrie menţiona că testele de conformitate a sistemelor informatice pentru centralizarea datelor privind TVA şi accize au fost trecute cu succes, astfel că România şi-a îndeplinit obligaţiile pe acest segment. Cele două sisteme trebuie să fie funcţionale la data aderării României la UE. Contractele pentru introducerea celor două sisteme au fost semnate în luna martie, cu firmele americane IBM şi Oracle, licitaţia fiind finalizată în luna decembrie a anului precedent, ANAF fiind beneficiara sistemului.