„Sistemul pensiilor private obligatorii este aproape mafiot”

Deşi în urmă cu doi ani lansarea pensiilor private obligatorii a declanşat marea bătălie pentru atragerea românilor la aşa numitul pilon II, se pare că acestea sînt profitabile doar pentru fondurile facultative. Cum miza uriaşă a contribuţiilor milioanelor de angajaţi români a pus competitorii în situaţia de a schimba din mers regulile jocului, în pofida faptului că marile confederaţii au reclamat ilegalităţile de pe piaţa asigurărilor, salariaţii români au ajuns în situaţia de a nu şti cum le va fi asigurată bătrîneţea. După ce au cerut în repetate rînduri schimbarea regulilor pe piaţa pensiilor private, Blocul Naţional Sindical (BNS) şi Cartel „Alfa”, cu sprijinul Grupului de Economie Aplicată (GEA), au reuşit, în această lună, să lanseze campania de strîngere de semnături pentru modificarea legii 411/2004. Prin acest demers, cele două confederaţii sindicale intenţionează să strîngă, timp de şase luni, 100.000 de semnături pentru modificarea legii pensiilor private, astfel încît fondurile facultative să garanteze contribuţia reactualizată cu rata inflaţiei. Aşa se face că, după ce au prezentat obiectivele campaniei la Craiova, Timişoara, Cluj şi Piteşti, reprezentanţii BNS, Cartel \"Alfa\" şi GEA au ajuns ieri la Constanţa, unde au dezbătut neajunsurile normelor legislative care reglementează pilonul II de pensii. “Am încercat să modificăm în mai multe rînduri articolul 135 din textul de lege, astfel încît suma totală cuvenită pentru pensia privată să nu poată fi mai mică decît valoarea contribuţiilor plătite, actualizată cu rata inflaţiei, nu am primit niciun răspuns din partea instituţiilor abilitate. Pensionarii îşi vor primi banii peste 30 de ani şi este foarte important să se facă această actualizare cu inflaţia”, a declarat reprezentantul BNS, Steluţa Enache, în cadrul întîlnirii cu liderii sindicali constănţeni la sediul Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC). La rîndul său, directorul executiv al GEA, Liviu Voinea, a fost mult mai tranşant în declaraţii şi a precizat că, în prezent, administratorii de fonduri nu colectează, nu depozitează banii, nu dau garanţii şi nici nu plătesc beneficiarii. “Banii vor fi daţi salariaţilor români de către nişte fonduri care nici măcar nu au fost înfiinţate. Administratorii ţin banii 30 - 40 de ani şi cîştigă de pe urma contribuţiilor, dar legea este de partea lor. Practic, sistemul pensiilor private este aproape mafiot, întrucît nimeni nu poate garanta ce se poate întîmpla peste 40 de ani. Am mai dat exemplul cu cei care au depus bani la CEC pentru Dacii, iar apoi au primit tot 70.000 de lei. Cu aceşti bani poţi cumpăra doar şapte pîini, însă varianta actualizată este de 260 milioane de lei vechi”, a declarat Voinea. Acesta susţine că sînt state europene care au refuzat cererea Băncii Mondiale de a implementa sistemul - Cehia şi Slovenia, în Chile a dat faliment, în Argentina a fost naţionalizat, în vreme ce Elveţia, Suedia şi Australia sînt singurele state din Europa Occidentală care garantează pensiile cu inflaţia. Vicepreşedintele Cartel “Alfa”, Petru Dandea, a explicat că pentru această iniţiativă cetăţenească este de zece ori mai greu să se obţină semnături decît la un parlamentar, pentru că sînt oraşe care trebuie să dea cel puţin 5.000 de semnături, iar acestea sînt validate doar pe localităţi. Prezent la întîlnire, liderul sindical BNS Constanţa, Vasile Oţelea, a declarat că organizaţia are semnale că va primi semnăturile necesare de la Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare, Şantierul Naval Constanţa şi din alte unităţi de pe litoral. “Am discutat această temă cu oamenii şi considerăm că nu este normal ca salariaţilor să li se ia din bani, să primească pensii mai mici”, a declarat Oţelea. Totodată, liderul sindicatului RATC, Timur Ibraim, a afirmat că angajaţii regiei şi-au exprimat opţiunea de a modifica legea pilonului II de pensii. “Peste 70% dintre semnături au fost obţinute pînă în prezent, ceea ce înseamnă că oamenii înţeleg pericolul care îi paşte. Dacă aceste fonduri nu vor fi corect gestionate, vom fi doar nişte pensionari fără pensii”, a declarat Ibraim.