Şofer fără permis şi sub influenţa stupefiantelor

Serviciul Rutier Constanţa a organizat, la sfârşitul săptămânii trecute, o razie de amploare la nivelul întregului judeţ pe linia disciplinării conducătorilor auto care conduc autovehicule aflându-se sub influenţa alcoolului sau a substanţelor cu efecte psihoactive. În urma acestei acţiuni, oamenii legii au descoperit 15 infracţiuni, din care una pentru conducere sub influenţa substanţelor cu efecte psihoactive, şapte pentru consum de alcool peste limita legală, cinci pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, una pentru conducerea unui autovehicul în condiţiile suspendării exercitării acestui drept şi o infracţiune pentru punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat. În timpul acţiunii au fost date 330 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 39.000 de lei, din care 218 pentru nepurtarea centurii de siguranţă, şapte pentru folosirea telefonului mobil în timpul şofatului, 16 pentru traversarea de către pietoni a părţii carosabile prin loc nepermis şi 50 pentru alte abateri la codul rutier. În acelaşi timp, au fost reţinute 14 permise de conducere şi retrase 25 certificate de înmatriculare.

PERICOL Unul dintre şoferii care s-au ales cu dosar penal este Nicolae

Negru, de 26 de ani, din Cumpăna, oprit în trafic de poliţişti pe strada Constanţei, din localitate. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, pe lângă faptul că era băut la volan, având o alcoolmie de 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat, Negru nici nu are permis de conducere. Şi Bogdan Cristea, de 22 de ani, din Constanţa, va fi cercetat penal. El conducea un autoturism marca Seat pe strada Călăraşi din Constanţa, când a fost oprit pentru contol de poliţiştii de la Rutieră. Pe lângă faptul că tânărul nu posedă permis de conducere, el se afla şi sub influenţa substanţelor cu efecte psihoactive. Cercetările în acest caz sunt continuate de poliţişti pentru a se stabili cu exactitate ce substanţă a consumat tânărul.

ALERTĂ În acest context, deputatul Tudor Ciuhodaru cere adoptarea unui proiect de lege care să-i împiedice pe şoferii prinşi la volan sub influenţa alcoolului sau a stupefiantelor să mai conducă timp de cinci ani. „De la începutul anului 2012, în fiecare zi a ajuns la urgenţe cel puţin un şofer aflat sub influenţa psihotropelor sau băut (...) Remarcăm că nicio femeie nu a fost oprită în trafic în urma consumului etanolic sau a psihotropelor şi niciun bărbat de peste 60 de ani. Trei şoferi sunt amendaţi în fiecare zi după ce au fost surprinşi băuţi în trafic, iar pierderile economice legate de evenimentele rutiere sunt estimate la 1,5-2% din PIB“, a declarat Ciuhodaru. Deputatul susţine că toate cheltuielile colaterale sunt suportate de fiecare dintre noi şi ţin de intervenţia poliţiei, determinările prin alcooltest, deplasarea la spital, intervenţia unei echipe medicale, recoltarea de probe biologice şi determinări toxicologice. „Mai mult decât atât. Odată ajunşi la spital, aceşti şoferi produc disfuncţionalităţi în activitatea serviciilor de urgenţă prin agresivitate verbală sau supraaglomerarea activităţii medicale“, a adăugat Ciuhodaru. În proiectul de lege propus de Ciuhodaru se cere ca cei surprinşi în trafic sub influenţa alcoolului sau psihotropelor să deconteze atât actul medical, precum şi intervenţia poliţiei, şi să îşi piardă dreptul de a conduce cel puţin cinci ani.