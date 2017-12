Șofer tupeist de prefect, amendat de polițiștii constănțeni!

Mulți la număr au fost în acest an turiștii care au venit cu mașinile la bronzat, pe plajă. Acolo unde muritorii de rând își întind cearșaful sau șezlongul, conducătorii auto cu fițe își parchează autoturismele 4x4. Vara a trecut, dar nu și acest fenomen. Chiar la început de toamnă, șoferul prefectului de Gorj a condus mașina de serviciu pe plaja din Olimp și s-a oprit la doar doi metri de apă. Probabil că bărbatul se gândea că nu va fi văzut de cineva pentru că pe plajă, în imediata apropiere, nu se vedea picior de om. Însă acesta a avut parte de o surpriză. Mai ceva ca un paparazzo, un om care trecea prin zonă a fotografiat mașina de teren cu numere de MAI și a postat-o pe Facebook cu următorul mesaj: „Ne mirăm că nu se respectă legea în România, că se intră cu autoturisme pe plajă. Păi sunt curios din ce structură a MAI face parte autoturismul din imagine, parcat pe plajă la Olimp. Sunt sigur că nu am văzut în dotarea agenţilor de poliţie aşa ceva. Or fi în misiune, or fi la plajă, cine ştie. Fondurile MAI sunt folosite în cu totul alte scopuri decât pentru un climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică", a scris persoana care a surprins imaginile. În cele din urmă, misterul a fost deslușit de polițiștii constănțeni. Șoferul prefectului de Gorj a fost identificat și ars la buzunar. Conducătorul auto va trebui să plătească o sancțiune contravențională ce se încadrează între 10.000 și 20.000 de lei.

