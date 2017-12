Spears, Beckham şi Madonna… plictisitori

Potrivit unui test online de evaluare a notorietăţii realizat de compania GfK România, Angelina Jolie, Will Smith şi Adam Sandler sunt celebrităţile internaţionale cele mai apreciate în România. Statistica relevă interesul crescut al tineretului pentru filme şi muzică, iar lista celebrităţilor evaluate în cadrul studiului a inclus 25 de nume din domenii diferite. Evaluarea preferinţelor românilor în materie de celebrităţi străine s-a realizat în luna septembrie, pe un număr de 800 participanţi la sondaj, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 44 ani, eşantion reprezentativ pentru populaţia urbană utilizatoare de internet. Astfel, cele mai cunoscute vedete străine, la noi în ţară, s-au dovedit a fi Brad Pitt, Madonna, Angelina Jolie, Britney Spears, Tom Cruise sau David Beckham. La polul opus, de cea mai puţină atenţie din partea publicului „beneficiază” Tiger Woods, Jay-Z, Bruce Springsteen, Sean (Diddy) Combs, David Letterman şi George Lucas. Un procent de 60% dintre respondenţi au declarat că obţin informaţiile despre celebrităţi din surse online şi doar 40% din presa scrisă. Principalele surse de informare sunt tabloidele, indiferent că este vorba de pagină virtuală sau publicată pe hârtie.

Referitor la sursele online, motoarele de căutare, precum Google sau Yahoo, reprezintă o interfaţă foarte utilă internauţilor pentru aflarea informaţiilor. Paginile web specializate, despre filme, cinematografe sau ghiduri TV figurează pe locul trei, ca surse de documentare.

Studiul mai arată că există celebrităţi cu public exclusiv, fie feminin, fie masculin. Spre exemplu, Oprah Winfrey are cei mai mulţi admiratori în rândul femeilor, în timp ce Tiger Woods este cunoscut mai mult de bărbaţi, aceştia fiind cei care au dat cele mai multe dintre evaluările pozitive.

Potrivit cercetării, Angelina Jolie se bucură de cel mai mare succes în rândul publicului din România, fiind una dintre cele mai cunoscute vedete din afara ţării. Aproape 80% dintre respondenţi au declarat că o plac şi că nu s-au plictisit să audă ştiri despre ea. De asemenea, în topul starurilor apreciate de români, se mai află Will Smith, Adam Sandler, Nicolas Cage sau Brad Pitt. La polul opus în privinţa simpatiei românilor se află Britney Spears, care, deşi este una dintre cele mai cunoscute vedete străine în rândul românilor, dintre cele 25 de vedete evaluate, ea este singura care a primit voturi negative, 42%. În plus, potrivit studiului, oamenii s-au plictisit să audă informaţii despre solista americană. Nici David Beckham şi Madonna nu mai sunt aşa de interesanţi: cei doi se situează sub medie în clasamentul celebrităţilor care plac şi despre care românii şi-ar dori să citească în presă.