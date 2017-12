Spectacole de tango argentinian la Mamaia

Tangoul, un dans foarte personal, care aparţine tuturor claselor sociale, a apărut în anul 1890, în Buenos Aires - Argentina şi la Rio de la Plata, în Uruguay. Tangoul este mers şi ritmică, muzicalitate, simţire... De toate aceste lucruri se vor bucura, în acest sezon estival, atît turiştii, cît şi constănţenii care vor veni la Mamaia, în zona Cazino, unde vor avea loc show-uri „fierbinţi” realizate de patru balerini - Anastasia Castro, Nicolas di Rago, Nancy Lopez, Fernando di Rago, o solistă - Melina Liberati şi un dirijor - Jose Maria Ulla, aduşi tocmai din Argentina, de primarul municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre. Spectacolele de tango argentinian vor avea loc la sfîrşitul fiecărei săptămîni, de vineri pînă dumincă, pînă la finele sezonului estival, pe scena piaţetei din zona Cazino.

Deschiderea seriei de spectacole a fost anunţată, joi seară, printr-o conferinţă de presă susţinută de primarul Radu Mazăre, alături de cei şase artişti argentinieni. Primarul Constanţei a declarat că turiştii vor avea posibilitatea să ia lecţii de tango de la artiştii din Argentina. „Dacă acum trei ani de zile, am adus o trupă de samba, din Brazilia, de la Rio de Janeiro şi ştiu că atunci a reprezentat un punct de mare atractivitate pentru turişti, de data aceasta, turiştii vor putea vedea şi vor putea învăţa să danseze celebrul tango argentinian. Este un spectacol deosebit, este unic, eu am fost în Buenos Aires şi vă pot spune că am văzut unul dintre cele mai frumoase spectacole din viaţa mea”, a declarat Radu Mazăre.

Fiecare spectacol va dura aproximativ o oră şi jumătate, muzica urmînd să fie asigurată de orchestra din Constanţa, dirijată de argentinianul Jose Maria Ulla. Dirijorul a declarat, în cadrul conferinţei de presă, că este pentru a doua oară cînd se află la Constanţa, prima oară fiind în 1998, atunci cînd a dirijat Filarmonica „Marea Neagră”, la invitaţia dirijorului Radu Ciorei. Jose Maria Ulla este director al Orchestrei Simfonice din Mar del Plata şi a studiat la Berna şi Viena. „Sîntem încîntaţi să fim aici, în această postură, cu balenii şi cu această tînără cîntăreaţă, care este o interpretă de foarte mare succes. Ne bucurăm foarte mult că putem să aducem aici această muzică, ce va fi interpretată de orchestra din Constanţa. Este un har de la Dumnezeu, dar şi o mare responsabilitate să încerc să promovez această muzică. Mulţumesc tuturor, şi oficialităţilor, şi orchestrei, celor care au reuşit să facă posibil un asemenea spectacol, de care sperăm să se bucure toată lumea”, a declarat Jose Maria Ulla.

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a mai spus că solista Melina Liberati are 20 de ani, aceasta fiind declarată, de trei ori consecutiv, cea mai bună cîntăreaţă de tango din Mar del Plata. Ea se află pentru prima oară în România, la fel ca dansatorii Anastasia Castro, Nicolas Di Rago, Nancy Lopez şi Fernando Di Rago. „I-am ales pe aceşti artişti pentru că prezintă ceva exotic, ceva frumos şi în acelaşi timp, ceva aproape de sufletul nostru. Sînt latini, este un spectacol foarte sentimental, foarte cald şi ceva plăcut pentru perioada de vară”, a precizat primarul Radu Mazare. De asemenea, primarul municipiului Constanţa a mai spus, „pentru a lămuri cîrcotaşii” unde se duc banii proveniţi din taxa pentru barieră din staţiunea Mamaia, că municipalitatea a alocat pentru acest eveniment suma de 100.000 de euro.

Finalul serii l-a constituit un show deosebit susţinut chiar de artiştii argentinieni, care au făcut o demonstraţie de dans şi muzică, fiind răsplătiţi cu aplauze de publicul numeros prezent în zona Cazino.