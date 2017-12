Ştefan Stan este „Vocea României”

Marele câştigător al concursului televizat „Vocea României” este Ştefan Stan, concurentul care a reuşit să câştige, luni seară, premiul în valoare de 100.000 de euro. Stan a făcut parte din echipa lui Smiley, a cântat solo melodia „My Way” a regretatului artist Frank Sinatra, apoi a avut un duet cu Smiley, pe melodia „I Can\'t Get No Satisfaction”, iar la final, a cântat alături de Andra melodia „Vivo per lei”.

Speranţa constănţenilor, adolescenta Iuliana Puşchilă, a cântat melodia „The Winner Takes It All”, apoi a avut un duet cu Horia Brenciu, pe melodia „Time of My Life”, iar ultimul ei moment din emisiune a constat într-o interpretare a melodiei „Tânăr vreau mereu să fiu”, alături de trupa Voltaj.

În ultimele patru luni, concurenţii au trăit o experienţă unică alături de antrenorii lor, Loredana, Smiley, Horia Brenciu şi Marius Moga. După 14 ediţii ale emisiunii, „Vocea României” a fost aleasă de public. Cei patru finalişti care s-au înfruntat, luni, au fost: Dragoş Chircu, Ştefan Stan, Iuliana Puşchilă şi Cristian Sanda. Toţi cei patru tineri merită astfel aplauzele unei ţări întregi.