Strauss-Kahn rămâne inculpat în Franţa, într-un caz de proxenetism

Fostul director al Fondului Monetar Internaţional, Dominique Strauss-Kahn, rămâne inculpat în cazul de proxenetism cunoscut sub numele Carlton, la Lille, în nordul Franţei, au anunţat avocaţii săi, care speră la o anulare a acestei măsuri. O jurisdicţie din Douai a respins cereri de anulare a procedurii prezentate de avocaţii lui DSK. Hotărârea justiţiei franceze este pronunţată după zece zile de la încheierea unui proces împotriva lui Strauss-Kahn în SUA, unde a fost acuzat, în mai 2011, de agresiune sexuală asupra unei cameriste, la un hotel din New York. În Franţa, fostul director FMI a fost inculpat la 26 martie 2012, pentru proxenetism în grup organizat şi participare la serate cu prostituate remunerate, la Paris şi Washington. DSK, în vârstă de 63 de ani, afirmă că nu ştia că aceste femei care i-au fost prezentate de un comisar de poliţie şi oameni de afaceri erau prostituate. Nouă persoane au fost inculpate în acest caz. În octombrie, Parchetul din Lille a clasat acuzaţii de viol formulate împotriva lui Strauss-Kahn în marja acestui caz, Carlton. La 10 decembrie, un acord financiar confidenţial între fostul ministru socialist şi Nafissatou Diallo, camerista care l-a acuzat de agresiune sexuală, a încheiat definitiv scandalul cu ecouri internaţionale de la Hotelul Sofitel din New York, care l-a obligat pe Strauss-Kahn să demisioneze de la FMI şi i-a pus capăt unor ambiţii prezidenţiale în Franţa.